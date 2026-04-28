Južna Koreja: Bivša prva dama Kim Keon Hee osuđena na četiri godine zatvora

Amir Latif Arain
28 April 2026•Ažuriranje: 28 April 2026
Apelacioni sud u Južnoj Koreji u utorak je povećao kaznu bivšoj prvoj dami zemlje sa 20 mjeseci na četiri godine zatvora po optužbama za korupciju, izvijestila je novinska agencija Yonhap, sa sjedištem u Seulu, prenosi Anadolu.
Viši sud u Seulu izrekao je kaznu nakon što je proglasio Kim Keon Hee, suprugu smijenjenog predsjednika Yoon Suk Yeola, krivom za umiješanost u šemu manipulacije cijenama dionica i primanje luksuznih poklona od Crkve ujedinjenja, navodi novinska agencija.
Tim specijalnog tužioca Min Joong-kija tražio je za nju zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina.
Yoon je smijenjen s dužnosti prošle godine nakon što je proglašen krivim zbog uvođenja ratnog stanja u decembru 2024. godine. Protiv njega je podneseno više tužbi, te trenutno služi doživotnu kaznu zatvora u vezi s odlukom o ratnom stanju.