Više od 10,4 miliona birača glasalo je tokom dvodnevnog perioda prijevremenog glasanja, saopštile su izborne komisije

Južna Koreja bilježi najveći odziv na lokalnim izborima u historiji Više od 10,4 miliona birača glasalo je tokom dvodnevnog perioda prijevremenog glasanja, saopštile su izborne komisije

ISTANBUL (AA) - Izlaznost na rano glasanje na devetim nacionalnim lokalnim izborima u Južnoj Koreji dostigla je rekordnih 23,51%, izvijestio je u subotu Korean Herald, pozivajući se na podatke Nacionalne izborne komisije (NEC).

NEC je saopštio da je 10,49 miliona od 44,64 miliona birača u zemlji glasalo tokom dvodnevnog perioda ranog glasanja, što je premašilo prethodni rekord od 20,62% postavljen na lokalnim izborima 2022. godine.

Prema NEC-u, izlaznost prvog dana dostigla je 11,6%, što je premašilo prethodni rekord prvog dana od 10,18% zabilježen 2022. godine. Drugog dana izlaznost je porasla za 11,91%, čime je ukupna stopa ranog glasanja porasla na 23,51%.

Korea Herald, pozivajući se na podatke NEC-a, izvijestio je da su sve glavne regije zabilježile veću izlaznost na rano glasanje nego na prethodnim lokalnim izborima. Provincija Južna Jeolla zabilježila je najveću izlaznost, dok je Daegu zabilježio najnižu među glavnim administrativnim regijama zemlje.

Prijevremeno glasanje provedeno je širom zemlje dva dana prije lokalnih izbora, na kojima će se birati gradonačelnik, guverner, članovi lokalnih vijeća i obrazovni zvaničnici širom Južne Koreje.

NEC je saopćio da su biračka mjesta otvorena širom zemlje u petak i ostala u funkciji do subote, omogućavajući biračima da glasaju izvan svojih registrovanih izbornih jedinica.

Južna Koreja je uvela prijevremeno glasanje širom zemlje 2014. godine kako bi povećala pogodnost i učešće birača. Od tada, stope prijevremenog glasanja stalno rastu na nacionalnim i lokalnim izborima.

Izborne vlasti su saopćile da će se glasački listići ubačeni tokom perioda prijevremenog glasanja brojati zajedno s onima ubačenim na dan izbora, 3. juna.