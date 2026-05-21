Južna Koreja će lansirati satelit za posmatranje Zemlje iz SAD-a u julu Planirano je da se satelit koristi za praćenje poljoprivrede i šumskih resursa

Južna Koreja planira lansirati satelit za posmatranje Zemlje iz SAD-a u julu, saopćila je u četvrtak svemirska agencija te zemlje, javlja Anadolu.

Srednji satelit sljedeće generacije broj 4 trebao bi biti lansiran raketom SpaceX Falcon 9 iz svemirske baze Vandenberg u Kaliforniji, prema izvještaju novinske agencije Yonhap.

Satelit će se koristiti za praćenje poljoprivrede i posmatranje šumskih resursa.

Bit će transportovan na mjesto lansiranja početkom sljedećeg mjeseca.

Ovaj satelit je četvrti te vrste razvijen u okviru inicijative koju predvodi Južna Koreja za standardizaciju svestrane platforme za posmatranje Zemlje teške 500 kilograma.