Jordanski kralj: Svaki sporazum između SAD-a i Irana mora garantovati sigurnost arapskih zemalja

Rania R.a. Abushamala
26 April 2026•Ažuriranje: 26 April 2026
Jordanski kralj Abdullah II izjavio je u nedjelju da svaki potencijalni sporazum između SAD-a i Irana mora garantovati sigurnost arapskih zemalja, javlja Anadolu.
Abdullah je u Amanu razgovarao s kuvajtskim ministrom vanjskih poslova Jarrahom Jaberom al-Ahmadom al-Sabahom o "snažnim vezama između dvije zemlje i načinima proširenja saradnje u nekoliko oblasti, te intenziviranju zajedničkih arapskih akcija za održavanje deeskalacije u regiji", navodi se u saopćenju kraljevskog dvora.
Jordanski monarh rekao je da svaki sporazum o smanjenju tenzija "mora garantovati sigurnost arapskih zemalja".
"Sigurnost Zaljeva je fundamentalna za sigurnost i stabilnost regije i svijeta", naglasio je.
Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana 28. februara, u kojoj je poginulo više od 3.300 ljudi. Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael i arapske zemlje u kojima se nalaze američke resursi.
Washington i Teheran su prije dvije sedmice održali razgovore u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, ali nisu uspjeli postići dogovor o okončanju sukoba.
Pregovori su uslijedili nakon što je Pakistan 8. aprila posredovao u dvosedmičnom primirju, koje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump.
Iako su napori za još jednu rundu pregovora u toku, neke od spornih tačaka su, kako se navodi, Hormuški moreuz, američka blokada iranskih luka i iranski obogaćeni uranijum.