Jordanski kralj se sastao s kuvajtskim ministrom vanjskih poslova u Amanu

Jordanski kralj: Svaki sporazum između SAD-a i Irana mora garantovati sigurnost arapskih zemalja Jordanski kralj se sastao s kuvajtskim ministrom vanjskih poslova u Amanu

Jordanski kralj Abdullah II izjavio je u nedjelju da svaki potencijalni sporazum između SAD-a i Irana mora garantovati sigurnost arapskih zemalja, javlja Anadolu.

Abdullah je u Amanu razgovarao s kuvajtskim ministrom vanjskih poslova Jarrahom Jaberom al-Ahmadom al-Sabahom o "snažnim vezama između dvije zemlje i načinima proširenja saradnje u nekoliko oblasti, te intenziviranju zajedničkih arapskih akcija za održavanje deeskalacije u regiji", navodi se u saopćenju kraljevskog dvora.

Jordanski monarh rekao je da svaki sporazum o smanjenju tenzija "mora garantovati sigurnost arapskih zemalja".

"Sigurnost Zaljeva je fundamentalna za sigurnost i stabilnost regije i svijeta", naglasio je.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana 28. februara, u kojoj je poginulo više od 3.300 ljudi. Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael i arapske zemlje u kojima se nalaze američke resursi.

Washington i Teheran su prije dvije sedmice održali razgovore u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu, ali nisu uspjeli postići dogovor o okončanju sukoba.

Pregovori su uslijedili nakon što je Pakistan 8. aprila posredovao u dvosedmičnom primirju, koje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump.

Iako su napori za još jednu rundu pregovora u toku, neke od spornih tačaka su, kako se navodi, Hormuški moreuz, američka blokada iranskih luka i iranski obogaćeni uranijum.