Jordan saopćio da su tri iranske rakete pale na njegovu teritoriju, bez žrtava Šteta ograničena na manju materijalnu štetu, javlja državna novinska agencija

Tri rakete lansirane iz Irana pale su na teritoriju Jordana rano u nedjelju, bez ljudskih žrtava, saopćio je zvanični izvor iz jordanske vojske.

Šteta je ograničena na manju materijalnu štetu, javila je jordanska državna novinska agencija Petro, pozivajući se na isti izvor.

Ranije je Iran saopćio da je izveo napad balističkim raketama na zračnu bazu Prince Hassan u Jordanu, tvrdeći da je uništio komandno-kontrolni centar i hangare u kojima su bili smješteni dronovi MQ-9.

Teheran je naveo i da je pokrenuo napade na američke vojne lokacije u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru i Omanu, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili da su presreli i odgovorili na iranske raketne i napade dronovima.

Sjedinjene Američke Države pokrenule su treću rundu napada ciljajući radarske, raketne i dronske lokacije širom južnog Irana.

Napadi su uslijedili nakon što je Iran otvorio vatru na komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu i najavio zatvaranje tog strateškog plovnog puta do daljnjeg, uz jednog nestalog člana posade, prema podacima CENTCOM-a.