Kompanija tvrdi da njeni proizvodi ne sadrže azbest i da ne uzrokuju rak jajnika

Johnson & Johnson postigao načelni dogovor o nagodbi vrijednoj 5,5 milijardi dolara zbog tužbi povezanih s talkom Kompanija tvrdi da njeni proizvodi ne sadrže azbest i da ne uzrokuju rak jajnika

Američka kompanija Johnson & Johnson saopćila je da je postigla načelni dogovor o rješavanju preostalih tužbi u Sjedinjenim Američkim Državama koje se odnose na proizvode na bazi talka i tvrdnje da su povezani s pojavom raka jajnika.

Predložena nagodba vrijedna je 5,5 milijardi američkih dolara, a stupit će na snagu ukoliko je prihvati najmanje 95 posto preostalih tužilaca.

Iz kompanije su naveli da je dogovor postignut s advokatima koji zastupaju tužioce u saveznim i pojedinim državnim sudskim postupcima, nakon nedavne sudske odluke kojom je dovedena u pitanje mogućnost dokazivanja da su proizvodi na bazi talka uzrokovali pojedinačne slučajeve raka jajnika.

Prema prijedlogu nagodbe, Johnson & Johnson bi prvu isplatu u iznosu do tri milijarde dolara izvršio tokom 2027. godine, dok dodatne isplate ne bi bile planirane prije 2028. godine.

Kompanija je ponovila da ostaje uvjerena u sigurnost svojih proizvoda od talka, ističući da oni ne sadrže azbest i ne uzrokuju rak, pozivajući se na naučna istraživanja i ocjene regulatornih tijela.

Iz Johnson & Johnsona navode da bi nagodba okončala 15-godišnji sudski spor i omogućila kompaniji da se u potpunosti posveti razvoju farmaceutskih proizvoda i medicinskih tehnologija.

Potpredsjednik kompanije za parnične postupke Erik Haas tužbe je ocijenio kao neosnovane, ističući da bi nagodba omogućila zatvaranje dugotrajnog pravnog procesa.

"Uvjereni smo da bi kompanija na kraju dobila i nastavak sudskih postupaka, kao što je bio slučaj u velikoj većini dosadašnjih procesa, ali ovim rješenjem možemo ovu fazu ostaviti iza sebe i nastaviti fokus na razvoj lijekova i medicinskih uređaja koji spašavaju živote", rekao je Haas.