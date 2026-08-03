Pakistanski i katarski posrednici kontaktiraju Washington i Teheran radi dogovora o nastavku dijaloga nakon Trumpove najave novih pregovora

Još nije određen datum ni mjesto nastavka direktnih pregovora SAD-a i Irana Pakistanski i katarski posrednici kontaktiraju Washington i Teheran radi dogovora o nastavku dijaloga nakon Trumpove najave novih pregovora

Datum i mjesto nastavka obustavljenih direktnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana još nisu utvrđeni, saopćili su u ponedjeljak izvori iz pakistanske vlade za Anadolu.

"Ne postoji zakazan sastanak između američkih i iranskih pregovarača u Islamabadu, barem ne u naredna 24 sata", izjavio je visoki pakistanski zvaničnik.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump kazao da će novi pregovori s Iranom početi u ponedjeljak poslijepodne, nakon odluke da odustane od planiranog napada na Islamsku Republiku.

Prema navodima izvora, pakistanski i katarski posrednici u kontaktu su s Washingtonom i Teheranom kako bi se dogovorili datum i lokacija nastavka direktnih razgovora.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei izjavio je u ponedjeljak da Teheran trenutno ne vodi pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Kao moguća mjesta održavanja razgovora spominju se Islamabad i Doha, naveli su izvori.

Očekuje se da će pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi posjetiti Teheran "za dan ili dva" kako bi razgovarao o pitanjima vezanim za obnovu pregovora. Njegov ured nije odgovorio na upit agencije Anadolu za komentar.

Pakistanski izvori navode da se ove sedmice očekuju pozitivni pomaci u vezi s nastavkom dijaloga, budući da obje strane putem posrednika razmjenjuju poruke s ciljem obnove direktnih pregovora u okviru Memoranduma iz Islamabada.

Washington i Teheran potpisali su ovaj memorandum 17. juna, dogovorivši napredak ka trajnom rješenju niza spornih pitanja, uključujući iranski nuklearni program, u roku od 60 dana.

Međutim, neprijateljstva koja su počela prošlog mjeseca unijela su neizvjesnost u budućnost tog sporazuma.

Prema navodima izvora, SAD i Iran bi u početnoj fazi trebali održati indirektne razgovore uz posredovanje trećih strana kako bi postigli minimalno razumijevanje prije nastavka direktnih pregovora.

Izvori navode da pitanje iranskog nuklearnog programa neće biti uključeno u prvu fazu razgovora.

"Glavni fokus bit će na učvršćivanju posljednjeg prekida neprijateljstava i povratku na stanje prije 9. jula", rekao je jedan od izvora, misleći na zajednički prijedlog za smanjenje tenzija koji su prošlog mjeseca izradili Pakistan i Katar u konsultacijama s regionalnim partnerima.

Prema tom prijedlogu, Teheran bi ponovo otvorio Hormuški moreuz, kojim je prije početka rata prolazila petina svjetskih isporuka nafte, dok bi Washington ukinuo blokadu iranskih luka.

Izvori su naveli da se do postizanja konačnog sporazuma ne bi uvodila tranzitna naknada za brodove koji prolaze kroz ovaj strateški pomorski prolaz.

Među glavnim temama budućih razgovora trebalo bi se naći i provođenje sporazuma o prekidu vatre u južnom Libanu, dodali su izvori.