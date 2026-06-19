Izraelsko bombardovanje i artiljerijski napadi na grad Nabatieh i okolna mjesta u južnom Libanu također su ranili više osoba, izvještava libanska Nacionalna novinska agencija

Još 24 ubijene osobe u izraelskom nastavku napada na Liban uprkos stupanju na snagu američko-iranskog sporazuma Izraelsko bombardovanje i artiljerijski napadi na grad Nabatieh i okolna mjesta u južnom Libanu također su ranili više osoba, izvještava libanska Nacionalna novinska agencija

Izraelsko bombardovanje i artiljerijski napadi na grad Nabatieh i okolna mjesta u južnom Libanu ubili su najmanje 24 osobe i ranili nekoliko drugih rano u petak, izvijestila je libanska Nacionalna novinska agencija (NNA).

Uprkos stupanju na snagu američko-iranskog sporazuma koji također predviđa okončanje izraelskih napada na Liban, izraelski udari nakon ponoći ciljali su stambene kuće u mjestima Al-Sharqiyah, Harouf i Kfar Sir u okrugu Nabatieh, uzrokujući žrtve i ostavljajući nekoliko osoba nestalim, navela je agencija.

Oko 2.10 sati po lokalnom vremenu, izraelski ratni avioni izveli su seriju udara na grad Nabatieh, Kfar Tebnit, Nabatieh al-Fawqa i Rayhan visove, prema NNA.

Oko tri sata, zračni udari pogodili su područje Kfarjoz-Nabatieh, univerzitetsku četvrt u Nabatiehu i naselje Al-Baydar u Haroufu, pri čemu je ubijeno osam osoba.

Drugi napad pogodio je područje Al-Ashamiya između Al-Sharqiyah i Doueir, uništivši kuću i ubivši četiri osobe, saopćila je agencija.

U Kfar Siru je izraelski udar ubio tri osobe, navodi se u izvještaju.

Oko pet sati, izraelski dron pogodio je motocikl u blizini općine Doueir, pri čemu je jedna osoba ubijena, a jedna ranjena, dodala je NNA.

Odvojeno, izraelski dron pogodio je motocikl na cesti Deir al-Zahrani-Nabatieh, pri čemu je jedna osoba ubijena, a jedna ranjena.

Broj ubijenih u izraelskom zračnom napadu na stambenu zgradu u Doueirom porastao je na sedam, izvijestila je NNA.

U srijedu navečer, američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian elektronski su potpisali "Islamabadski memorandum o razumijevanju", s ciljem okončanja rata koji su pokrenule SAD i Izrael protiv Irana 28. februara, te zaustavljanja izraelskih napada na Liban.

Prema memorandumu, Washington i Teheran trebali bi održati pregovore u trajanju od 60 dana, uz mogućnost produženja, s ciljem postizanja konačnog sporazuma koji obuhvata iranski nuklearni program i ublažavanje sankcija.

Izrael od 2. marta vodi veliku ofanzivu na Liban, u kojoj je, prema najnovijim zvaničnim podacima, ubijeno 3.912 ljudi, ranjeno 11.873, a više od milion ljudi raseljeno.

Izrael i dalje kontroliše područja u južnom Libanu, neka već decenijama, a neka od posljednjeg sukoba između dvije strane, pri čemu su snage napredovale više od 10 kilometara u libansku teritoriju.