U izraelskom bombardovanju i artiljerijskim napadima na Nabatiju i okolna mjesta na jugu Libana ranjeno je i više osoba, javlja libanska Nacionalna novinska agencija

Još 16 poginulih u nastavku izraelskih napada na Liban uprkos stupanju na snagu sporazuma SAD-Iran U izraelskom bombardovanju i artiljerijskim napadima na Nabatiju i okolna mjesta na jugu Libana ranjeno je i više osoba, javlja libanska Nacionalna novinska agencija

U izraelskom bombardovanju i artiljerijskim napadima na grad Nabatiju i okolna mjesta na jugu Libana rano u petak poginulo je najmanje 16 ljudi, a više ih je ranjeno, javila je National News Agency (NNA).

Uprkos stupanju na snagu sporazuma između SAD-a i Irana, koji također predviđa prekid izraelskih napada na Liban, izraelski udari nakon ponoći pogodili su naseljene kuće u mjestima Al-Sharqiyah, Harouf i Kfar Sir u okrugu Nabatija, uzrokujući više žrtava, dok se nekoliko osoba vodi kao nestalo, navodi agencija.

Oko 2.10 sati po lokalnom vremenu izraelski ratni avioni izveli su niz udara na Nabatiju, Kfar Tebnit, Nabatiju al-Fawku i visoravni Rayhan, saopćila je agencija.

Oko 3 sata zračni napadi pogodili su područje Kfarjoz-Nabatija, univerzitetsku četvrt u Nabatiji i naselje Al-Baydar u Haroufu, pri čemu je poginulo osam osoba, prema navodima NNA.

Drugi napad pogodio je područje Al-Ashamiya između Al-Sharqiyaha i Doueira, uništivši jednu kuću i usmrtivši četiri osobe, izvijestila je agencija.

U Kfar Siru izraelski napad usmrtio je tri osobe, navodi se u izvještaju.

Oko 5 sati izraelski dron pogodio je motocikl u blizini zgrade općine Doueir, pri čemu je jedna osoba poginula, a druga ranjena, saopćila je agencija.

Američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masoud Pezeshkian elektronski su u srijedu navečer potpisali "Islamabadski memorandum o razumijevanju", čiji je cilj okončanje rata koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana 28. februara te zaustavljanje izraelskih napada na Liban.

Prema memorandumu, Washington i Teheran trebali bi voditi pregovore u trajanju od 60 dana, uz mogućnost produženja, s ciljem postizanja konačnog sporazuma o iranskom nuklearnom programu i međunarodnim sankcijama.

Izrael od 2. marta vodi opsežnu ofanzivu protiv Libana u kojoj je, prema posljednjim zvaničnim podacima, poginulo 3.912 ljudi, ranjeno 11.873, dok je više od milion osoba raseljeno.

Izrael i dalje okupira dijelove južnog Libana, neke već decenijama, a druge od posljednjeg sukoba između dvije strane. Tokom najnovije vojne kampanje izraelske snage napredovale su više od 10 kilometara unutar libanske teritorije.