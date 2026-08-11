Projekat je planiran južno od Jerusalema na zemljištu uz palestinske kuće

Jerusalemski gubernat: Izrael razvija plan za ilegalno naseljavanje oko 650 stambenih jedinica Projekat je planiran južno od Jerusalema na zemljištu uz palestinske kuće

Izrael ima razvijene planove za novo ilegalno naselje od oko 650 stambenih jedinica južno od Jerusalema, saopćio je u ponedjeljak Palestinski jerusalimski gubernat, javlja Anadolu.

Gubernat je naveo da je Izraelski odbor za planiranje i izgradnju okruga predao plan za predloženo naselje "Nofei Rachel", koje bi se prostiralo na oko 27 dunama (6,7 hektara) pored palestinskih kuća.

Gubernat je upozorio da će uticaj projekta prevazići broj planiranih jedinica, rekavši da će njegova lokacija direktno uticati na svakodnevni život Palestinaca u tom području.

Navedeno je da je plan dio izraelske politike naseljavanja usmjerene na ograničavanje palestinskog prisustva i urbanog širenja, istovremeno šireći ilegalna naselja i stvarajući nove činjenice na terenu.

Također u ponedjeljak, izraelska grupa za ljudska prava Ir Amim saopćila je da je Izrael u posljednjih nekoliko sedmica unaprijedio tri velika projekta naseljavanja u Istočnom Jerusalemu, koji ukupno iznose više od 3.400 stambenih jedinica.

UN i većina zemalja smatraju izraelska naselja izgrađena na okupiranoj palestinskoj zemlji ilegalnim prema međunarodnom pravu i kažu da potkopavaju izglede za rješenje dvije države.

Izraelski pokret Mir sada procjenjuje da oko 500.000 okupatora živi na Zapadnoj obali, pored oko 250.000 u ilegalnim naseljima u Istočnom Jerusalemu.