Vojska navodi da je Ibrahim Abdel Wahid al-Qudsi ubijen dok je služio u snagama Predsjedničke garde

Jemenski vojnik poginuo u sukobima s Hutima u Taizu Vojska navodi da je Ibrahim Abdel Wahid al-Qudsi ubijen dok je služio u snagama Predsjedničke garde

Jemenski vojnik poginuo je u sukobima s borcima pokreta Huti u jugozapadnom gradu Taizu, saopćila je vojska u ponedjeljak kasno navečer, prenosi Anadolu.

Vojna formacija Vojna osovina Taiz navela je u saopćenju da je Ibrahim Abdel Wahid al-Qudsi, pripadnik 5. brigade Predsjedničke garde, poginuo u nedjelju na frontu Hadran.

"Al-Qudsi je poginuo dok je obavljao svoju svetu nacionalnu dužnost u odbrani dostojanstva Taiza", navodi se u saopćenju, misleći na sukobe s borcima Huta.

Huti se nisu oglasili povodom ovog incidenta.

Tenzije između jemenske vlade i Huta eskalirale su od početka jula, uz ponovno izbijanje sukoba u nekoliko guvernorija, uključujući Marib u centralnom Jemenu, Al-Jawf na sjeveru, te Al-Dhale i Taiz na jugozapadu.

Jemen se nalazio u stanju relativnog zatišja od aprila 2022. godine, nakon skoro 12 godina rata između vladinih snaga koje podržava koalicija predvođena Saudijskom Arabijom i Huta koje podržava Iran, a koji su 2014. godine preuzeli kontrolu nad glavnim gradom Sanaom i velikim dijelovima zemlje.