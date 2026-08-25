Jemenski vojnik poginuo u sukobima s Hutima u Taizu

Mohammad Sio
25. august 2026.•Ažuriranje: 25. august 2026.
Jemenski vojnik poginuo je u sukobima s borcima pokreta Huti u jugozapadnom gradu Taizu, saopćila je vojska u ponedjeljak kasno navečer, prenosi Anadolu.
Vojna formacija Vojna osovina Taiz navela je u saopćenju da je Ibrahim Abdel Wahid al-Qudsi, pripadnik 5. brigade Predsjedničke garde, poginuo u nedjelju na frontu Hadran.
"Al-Qudsi je poginuo dok je obavljao svoju svetu nacionalnu dužnost u odbrani dostojanstva Taiza", navodi se u saopćenju, misleći na sukobe s borcima Huta.
Huti se nisu oglasili povodom ovog incidenta.
Tenzije između jemenske vlade i Huta eskalirale su od početka jula, uz ponovno izbijanje sukoba u nekoliko guvernorija, uključujući Marib u centralnom Jemenu, Al-Jawf na sjeveru, te Al-Dhale i Taiz na jugozapadu.
Jemen se nalazio u stanju relativnog zatišja od aprila 2022. godine, nakon skoro 12 godina rata između vladinih snaga koje podržava koalicija predvođena Saudijskom Arabijom i Huta koje podržava Iran, a koji su 2014. godine preuzeli kontrolu nad glavnim gradom Sanaom i velikim dijelovima zemlje.