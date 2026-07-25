Predsjednik Predsjedničkog vijeća Rashad al-Alimi optužio Hute da destabilizuju zemlju i djeluju u interesu iranske politike

Jemenska vlada najavila nastavak saradnje sa saudijskom koalicijom radi zaštite plovnih puteva i suzbijanja prijetnji Predsjednik Predsjedničkog vijeća Rashad al-Alimi optužio Hute da destabilizuju zemlju i djeluju u interesu iranske politike

Vlada Jemena potvrdila je u subotu da će nastaviti saradnju s vojnom koalicijom predvođenom Saudijskom Arabijom i međunarodnim partnerima s ciljem odlučnog suzbijanja sigurnosnih prijetnji i zaštite ključnih pomorskih puteva usljed rastućih tenzija s pokretom Huti.

Predsjednik jemenskog Predsjedničkog vijeća Rashad al-Alimi poručio je u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u da će saradnja biti usmjerena i na borbu protiv terorizma, krijumčarenja i organizovanog kriminala.

"To je naša nacionalna odgovornost i nepokolebljiva obaveza prema sigurnosti Jemena, regiona i svjetskog mira", naveo je Al-Alimi.

Optužio je Hute i njihove pristalice da potkopavaju mogućnosti za smirivanje situacije te da uvlače zemlju u uzastopne krize služeći interesima iranskog režima.

Istakao je da volja jemenskog naroda i njegova težnja ka državi utemeljenoj na dostojanstvu, sigurnosti i stabilnosti neće biti predmet političke trgovine.

"Huti nemaju drugog izbora osim da uvaže volju jemenskog naroda", poručio je Al-Alimi.

Upozorio je da će nastavak eskalacije samo dodatno iscrpiti preostale resurse Jemena, bez slabljenja odlučnosti građana da okončaju puč i obnove državne institucije na cijeloj teritoriji zemlje.

Saudijskom koalicija kasno u petak potvrdila je da provodi, kako je navedeno, proporcionalan vojni odgovor protiv legitimnih vojnih ciljeva Huta u pokrajini Al-Hudaydah.

Napadi su uslijedili nakon što su dodatno porasle tenzije između Saudijske Arabije i pokreta Huti, koji je zaprijetio zabranom plovidbe brodovima povezanim sa Saudijskom Arabijom kroz Crveno more i moreuz Bab el-Mandeb.

Huti su ranije ove sedmice objavili zabranu pomorskog saobraćaja prema Saudijskoj Arabiji, nakon čega je saudijska koalicija najavila čvrst i odlučan odgovor te pokrenula mjere za zaštitu brodova koji prolaze kroz moreuz Bab el-Mandeb.