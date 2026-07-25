Jemenska vlada najavila nastavak saradnje sa saudijskom koalicijom radi zaštite plovnih puteva i suzbijanja prijetnji

Rania R.a. Abushamala
25. juli 2026.•Ažuriranje: 25. juli 2026.
Vlada Jemena potvrdila je u subotu da će nastaviti saradnju s vojnom koalicijom predvođenom Saudijskom Arabijom i međunarodnim partnerima s ciljem odlučnog suzbijanja sigurnosnih prijetnji i zaštite ključnih pomorskih puteva usljed rastućih tenzija s pokretom Huti.
Predsjednik jemenskog Predsjedničkog vijeća Rashad al-Alimi poručio je u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u da će saradnja biti usmjerena i na borbu protiv terorizma, krijumčarenja i organizovanog kriminala.
"To je naša nacionalna odgovornost i nepokolebljiva obaveza prema sigurnosti Jemena, regiona i svjetskog mira", naveo je Al-Alimi.
Optužio je Hute i njihove pristalice da potkopavaju mogućnosti za smirivanje situacije te da uvlače zemlju u uzastopne krize služeći interesima iranskog režima.
Istakao je da volja jemenskog naroda i njegova težnja ka državi utemeljenoj na dostojanstvu, sigurnosti i stabilnosti neće biti predmet političke trgovine.
"Huti nemaju drugog izbora osim da uvaže volju jemenskog naroda", poručio je Al-Alimi.
Upozorio je da će nastavak eskalacije samo dodatno iscrpiti preostale resurse Jemena, bez slabljenja odlučnosti građana da okončaju puč i obnove državne institucije na cijeloj teritoriji zemlje.
Saudijskom koalicija kasno u petak potvrdila je da provodi, kako je navedeno, proporcionalan vojni odgovor protiv legitimnih vojnih ciljeva Huta u pokrajini Al-Hudaydah.
Napadi su uslijedili nakon što su dodatno porasle tenzije između Saudijske Arabije i pokreta Huti, koji je zaprijetio zabranom plovidbe brodovima povezanim sa Saudijskom Arabijom kroz Crveno more i moreuz Bab el-Mandeb.
Huti su ranije ove sedmice objavili zabranu pomorskog saobraćaja prema Saudijskoj Arabiji, nakon čega je saudijska koalicija najavila čvrst i odlučan odgovor te pokrenula mjere za zaštitu brodova koji prolaze kroz moreuz Bab el-Mandeb.