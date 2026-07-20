Napad je, prema izvještajima, bio usmjeren na vojno područje jugozapadno od grada

Jedna osoba poginula, više povrijeđenih u američkom napadu na sjeverozapadni iranski grad Tabriz Napad je, prema izvještajima, bio usmjeren na vojno područje jugozapadno od grada

Jedna osoba je poginula, a više drugih je povrijeđeno nakon što je američka vojska napala vojno područje jugozapadno od Tabriza, na sjeverozapadu Irana, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija Mehr.

Odjel za upravljanje kriznim situacijama iranske pokrajine Istočni Azerbejdžan saopćio je da je eksplozija koja se čula u gradu povezana s napadom na vojni objekt.

Kao rezultat toga, jedna osoba je poginula, a više drugih je povrijeđeno u napadu, dodaje se.

Načelnik Odjela za upravljanje kriznim situacijama Zapadnog Azerbejdžana izjavio je da je više osoba povrijeđeno nakon što je projektil u zoru u ponedjeljak pogodio područje u blizini Silvane u Urmiji, na sjeverozapadu Irana, izvijestila je iranska novinska agencija ISNA.

Za sada nisu odmah bili dostupni dodatni detalji o razmjerama štete niti o tačnoj lokaciji koja je bila meta napada.

Tokom proteklih deset dana američki napadi uglavnom su bili usmjereni na južni Iran. Napadi na Tabriz i Urmiju na sjeveru predstavljaju prvo prijavljeno proširenje djelovanja izvan južnog dijela Irana u tom periodu.

Ovo dolazi nakon što su Sjedinjene Američke Države obavijestile Izrael da planiraju intenzivirati svoju vojnu kampanju protiv Irana u narednim danima, objavio je u nedjelju izraelski javni emiter KAN.

Sjedinjene Američke Države posljednjih dana intenzivirale su napade na Iran, dok je Iran uzvratio udarima na objekte i baze za koje tvrdi da ih američka vojska koristi u nekoliko zemalja regiona.

Razmjena vatre između dvije zemlje uslijedila je uprkos memorandumu o razumijevanju, postignutom uz posredovanje Pakistana, koji su potpisale u junu s ciljem okončanja rata i postizanja trajnog mirovnog sporazuma.