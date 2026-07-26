Incident se dogodio tokom povorke Christopher Street Day u centru njemačke prijestolnice, okolnosti još nisu poznate

Jedna osoba poginula, više od 10 povrijeđeno nakon što je vozilo uletjelo u masu na paradi u Berlinu Incident se dogodio tokom povorke Christopher Street Day u centru njemačke prijestolnice, okolnosti još nisu poznate

Najmanje jedna osoba je poginula, a više od deset je povrijeđeno nakon što je vozilo udarilo u grupu ljudi tokom parade u centru Berlina, objavili su njemački mediji pozivajući se na policiju.

Incident se dogodio u subotu oko 22 sata po lokalnom vremenu tokom parade Christopher Street Day u četvrti Tiergarten.

Policija i ekipe hitne pomoći ukazivale su pomoć povrijeđenima na mjestu događaja, ali za sada nisu objavljene dodatne informacije o stepenu njihovih povreda.

Okolnosti incidenta još uvijek nisu razjašnjene.

List "Bild" prenio je izjave svjedoka prema kojima je bijeli kombi velikom brzinom ušao među okupljene građane.

Zbog incidenta aktiviran je alarm za masovne nesreće u centru za hitne pozive. Glasnogovornik vatrogasne službe izjavio je da je na teren poslano 44 pripadnika hitnih službi.

Na mjestu događaja raspoređen je veliki broj policajaca, a vlasti su pozvale građane da napuste područje događaja i slijede upute službi za intervencije.

Za sada nisu objavljeni detalji o vozaču niti o okolnostima koje su dovele do incidenta.