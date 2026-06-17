Osumnjičeni je još uvijek u bijegu, saopćio šef policije

Jedna osoba poginula u pucnjavi u bolnici u saveznoj državi Delaware Osumnjičeni je još uvijek u bijegu, saopćio šef policije

Jedna osoba je poginula, a druga je povrijeđena u pucnjavi koja se u utorak dogodila unutar bolnice ChristianaCare Wilmington u američkoj saveznoj državi Delaware.

"Policija je pronašla dvije osobe s prostrijelnim ranama. Jedna od tih osoba je, nažalost, preminula od zadobijenih povreda. Dodatne informacije o stanju druge povrijeđene osobe, kao ni identiteti obje žrtve, za sada neće biti objavljeni iz poštovanja prema njihovim porodicama", rekao je šef policije Wilmingtona Wilfredo Campos na konferenciji za medije.

Campos je naveo da je osumnjičeni još uvijek u bijegu te da policija aktivno radi na utvrđivanju njegovog identiteta.

Dodao je da je istraga i dalje aktivna i u toku.

"Bez obzira na motiv ovog incidenta, nasilje nikada nije opravdano", rekao je.

Guverner Delawarea Matt Meyer izjavio je da je današnji događaj ozbiljan podsjetnik da niko nije imun na razorne posljedice oružanog nasilja.

Jenn Schwartz, izvršna potpredsjednica bolnice Wilmington, kazala je da je tim za hitne situacije u potpunosti aktiviran te da je osoblje nastavilo pružati zdravstvenu njegu pacijentima tokom incidenta.

Nakon pucnjave bolnica je bila stavljena u stanje blokade, koja je kasnije ukinuta.