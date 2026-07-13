Iranski zvaničnik navodi da je napad bio usmjeren na poljoprivredno postrojenje za pumpanje vode u Mahšahru

Jedna osoba poginula, četiri povrijeđene u američkom napadu na stanicu za pumpanje vode na jugozapadu Irana Iranski zvaničnik navodi da je napad bio usmjeren na poljoprivredno postrojenje za pumpanje vode u Mahšahru

Jedna osoba je poginula, a četiri su povrijeđene u američkom napadu usmjerenom na poljoprivrednu stanicu za pumpanje vode u iranskoj jugozapadnoj pokrajini Huzestan rano u ponedjeljak.

Zamjenik guvernera Huzestana Valiolah Hajati rekao je da je u napadu pogođeno postrojenje u okrugu Mahšahr, pri čemu je poginuo zaštitar zaposlen na toj stanici, dok su još četiri osobe povrijeđene, prenijela je poluzvanična novinska agencija Mehr.

Kazao je da povrijeđeni primaju medicinsku pomoć, ne iznoseći dodatne informacije o težini njihovih povreda.

Napad je bio dio novog vala američkih udara prijavljenih širom južnog Irana rano u ponedjeljak, uključujući Bandar Abas, Sirik, ostrvo Keshm, Jask, Bushehr i Kangan.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je da su najnoviji napadi imali za cilj dodatno oslabiti, kako je navedeno, sposobnost Irana da napada civilne pomorce i komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški moreuz.