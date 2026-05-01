Jedanaest država osudilo izraelski napad na humanitarnu flotilu za Gazu kao očigledno kršenje međunarodnog prava Turska, Brazil, Jordan, Pakistan, Španija, Malezija, Bangladeš, Kolumbija, Maldivi, Južnoafrička Republika, Libija traže oslobađanje aktivista nakon presretanja humanitarne misije Globalne flotile Sumud

Ministri vanjskih poslova 11 zemalja, uključujući Tursku, oštro su osudili izraelske napade na humanitarnu Globalnu flotilu Sumud, nazivajući ih očiglednim kršenjima međunarodnog prava, navodi se u zajedničkom saopćenju objavljenom u četvrtak.

Ministri vanjskih poslova Turske, Brazila, Jordana, Pakistana, Španije, Malezije, Bangladeša, Kolumbije, Maldiva, Južnoafričke Republike i Libije u zajedničkom saopćenju naveli su da je flotila mirna civilna humanitarna inicijativa čiji je cilj skrenuti globalnu pažnju na humanitarnu krizu u Gazi.

"Izraelski napadi na plovila i nezakonito zadržavanje humanitarnih aktivista u međunarodnim vodama predstavljaju očigledna kršenja međunarodnog prava i međunarodnog humanitarnog prava", navodi se u saopćenju.

Izražavajući duboku zabrinutost za sigurnost civilnih aktivista, ministri vanjskih poslova pozvali su izraelske vlasti da odmah poduzmu korake za njihovo oslobađanje.

Zajedničko saopćenje također je pozvalo međunarodnu zajednicu da ispuni svoje moralne i pravne obaveze poštivanjem međunarodnog prava, zaštitom civila i osiguravanjem odgovornosti za počinioce kršenja.