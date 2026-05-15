Jedan od najtraženijih krijumčara kokaina u Velikoj Britaniji uhapšen u Španiji Simon Dutton uvezao je velike količine kokaina, a u jednom policijskom presretanju otkriveno je više od deset kilograma ulične vrijednosti od dva miliona dolara

Najtraženiji Britanac koji je uvezao velike količine kokaina uhapšen je u Španiji u četvrtak, potvrdila je Nacionalna agencija za kriminal (NCA), javlja Anadolu.

Simon Dutton (49), kojeg je policija Velikog Manchestera tražila zbog uvoza kokaina, pranja novca, krivičnih djela s lažnim pasošima i kršenja Naredbe o sprečavanju teških kriminalnih djela, uhapšen je u blizini grada Benidorma.

Prema NCA, Dutton je bio jedan od 12 najtraženijih bjegunaca i organizovao je uvoz kokaina iz Španije u Veliku Britaniju, a u jednom policijskom presretanju otkriveno je 10,5 kilograma ulične vrijednosti od 1,5 miliona funti (2 miliona dolara ili 1,7 miliona eura).

Prihod od njegovih zločina korišten je za finansiranje njegovog i načina života njegovih saradnika, a također je počinio krivična djela s lažnim pasošima, prema agenciji.