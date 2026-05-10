Jean-Pierre Lacroix: UN želi proširiti ulogu Turske u mirovnim misijama Šef mirovnih operacija UN-a ističe doprinos Turske, naglašava da napadi na mirovnjake mogu predstavljati ratne zločine

Zamjenik generalnog sekretara UN-a za mirovne operacije Jean-Pierre Lacroix rekao je da to globalno tijelo želi, ne samo održati već i povećati učešće Turske u mirovnim misijama.

Lacroix, koji je posjetio Tursku u okviru međunarodnih mirovnih napora, govorio je za Anadolu o posjeti i doprinosu Turske globalnim mirovnim inicijativama.

Rekao je da UN i Turska imaju snažnu saradnju u mnogim oblastima, podsjećajući na nedavnu posjetu generalnog sekretara Antonija Guterresa zemlji kao još jedan znak ovog partnerstva.

„Imamo vrlo snažnu i vrlo dugogodišnju saradnju s Turskom u oblasti mirovnih operacija“, rekao je Lacroix.

Govoreći o sastancima u glavnom gradu Ankari, Lacroix je rekao da se podrška zemlje mirovnim operacijama provodi na različite načine, uključujući prisustvo osoblja, posebno policije i oficira, u misijama UN-a.

Također je istakao saradnju u obuci, rekavši da su se diskusije fokusirale na to kako, ne samo održati već i ojačati saradnju, posebno u obuci i izgradnji kapaciteta, što je ključno za mirovne operacije UN-a.

- Uspjeh turskih mirovnjaka u Africi -

Lacroix je rekao da često posjećuje mirovne misije širom svijeta, uključujući Bliski istok i Afriku, gdje često susreće tursko osoblje.

„Vrlo često sam sretao turske mirovnjake, i muškarce i žene, u različitim misijama, posebno u Africi“, rekao je.

Pohvalio je njihov učinak, predanost i profesionalnost kao „izvanredne“, dodajući da to pruža snažnu osnovu za povećanje prisustva Turske u mirovnim operacijama.

Uprkos finansijskim ograničenjima s kojima se suočava UN, Lacroix je rekao da se nadaju da će se uslovi poboljšati i ponovio spremnost da prošire ulogu Turske.

„Veoma se radujemo, ne samo nastavku već i proširenju naše saradnje s Turskom“, rekao je.

- Saradnja s Turskom u oblasti obuke i sigurnosti -

Tokom posjete, šef mirovnih snaga obišao je i Tursku policijsku akademiju, opisujući je kao instituciju koja pruža opsežnu obuku za mirovne snage s potencijalom za daljnju saradnju.

Rekao je da Turska ima značajno stručno znanje u oblastima ključnim za operacije UN-a, uključujući obuku i opremanje mirovnih snaga, efikasno korištenje digitalnih tehnologija i borbu protiv dezinformacija.

„Sa naše tačke gledišta, nastavit ćemo ulagati sve napore kako bismo dodatno povećali sigurnost i bezbjednost“, rekao je, naglašavajući važnost saradnje s državama članicama poput Turske kroz obuku, naučene lekcije i razmjenu najboljih praksi.

Lacroix je naglasio njihovu snažnu spremnost za saradnju s partnerskim zemljama poput Turske koje imaju kapacitet da doprinesu rješavanju novih izazova i prilagođavanju tehnologijama koje se razvijaju.

- Ujedinjavanje svih napora za mir -

Govoreći o ulozi Turske na Kosovu, Lacroix je rekao da postoji „odlična interakcija“ sa NATO-ovim snagama na Kosovu (KFOR), kao i saradnja sa Privremenom administrativnom misijom UN-a na Kosovu (UNMIK), koja radi na okupljanju različitih zajednica.

Rekao je da ovo odražava širi pristup UN-a izgradnji mira, koji uključuje, ne samo političko vodstvo već i napore za ujedinjavanje društava.

„Moramo osigurati bolju sigurnost s našom vojskom i policijom, spriječiti prekid primirja i okupiti sve ove dimenzije“, rekao je.

Naglasio je da je integriranje i koordinacija različitih aspekata mirovnih napora ključna za postizanje uspjeha ili povećanje šansi za postizanje željenih ishoda.

- Napadi na mirovnjake mogu predstavljati ratne zločine -

Govoreći o nedavnim tenzijama koje uključuju izraelske napade na Liban, odgovor Hezbollaha i incidente usmjerene na mirovnjake, Lacroix je rekao da je šest mirovnjaka ubijeno posljednjih sedmica i da su istrage u toku.

Naglasio je da je zaštita mirovnih snaga prvenstveno odgovornost strana u sukobu.

„Odgovornost za zaštitu mirovnih snaga je odgovornost strana u sukobu, i te obaveze moraju se ponovo potvrditi, kao i činjenica da zločini protiv mirovnih snaga mogu predstavljati i ratne zločine“, upozorio je.

Lacroix je istakao da Privremene snage UN-a u Libanu (UNIFIL) dugo djeluju u opasnom okruženju i da mirovne snage nastavljaju poduzimati mjere za samozaštitu.

Također je objasnio razliku između mirovnih snaga i ratovanja.



„Mirovne snage su mirovne snage. Da, mogu koristiti silu da se brane. Mogu koristiti silu da brane svoj mandat, ali to je drugačije“, rekao je i dodao: „Mirovne snage se razlikuju od rata i mislim da to svi moraju razumjeti.“

Lacroix je rekao da će UN nastaviti napore na poboljšanju sigurnosti mirovnjaka.

Tvrdio je da je saradnja sa zemljama poput Turske u tom pogledu ključna.



„Djelujemo u polariziranom okruženju, pod sve opasnijim uslovima i finansijskim ograničenjima“, rekao je. „Ali mislim da je ključna poruka da naši mirovnjaci, uključujući i turske mirovnjake, svakog dana čine ogromnu razliku. Oni štite stotine hiljada civila, pomažu u održavanju primirja i podržavaju države u izgradnji kapaciteta i vladavine prava.“

Lacroix je zahvalio turskom osoblju koje služi u mirovnim misijama, rekavši da je njihov doprinos u izazovnim uslovima neprocjenjiv.