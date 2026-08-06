Američki potpredsjednik poručio da će Washington koristiti sve alate kako bi postigao rješenje sukoba, uz poruku da Iran nikada neće imati nuklearno oružje

JD Vance: SAD će koristiti vojna, ekonomska i diplomatska sredstva za okončanje rata s Iranom Američki potpredsjednik poručio da će Washington koristiti sve alate kako bi postigao rješenje sukoba, uz poruku da Iran nikada neće imati nuklearno oružje

Sjedinjene Američke Države koristit će vojna, ekonomska i diplomatska sredstva kako bi sukob s Iranom privele kraju, izjavio je američki potpredsjednik JD Vance u intervjuu za Fox News u srijedu.

Upitan o zastojima u pregovorima s Iranom, Vance je naveo dva razloga.

"Prvo, Iranci su izuzetno teški ljudi. Drugo, imaju podijeljen sistem", rekao je.

Dodao je da u iranskom sistemu postoje ljudi koji žele okončanje rata, ali i "ludi radikali" koji žele nastavak sukoba.

"Naš posao je da se kroz to probijemo i postignemo najbolji ishod za američki narod i za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država", kazao je Vance.

Vance je izrazio nadu da će biti postignuto rješenje sukoba, ali je upozorio da će proces biti težak.

"Bit će neuredno i trebat će vremena da dođemo do toga, ali uspjet ćemo", rekao je, dodajući da će cijene nafte pasti i ostati niske.

"Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a Sjedinjene Američke Države bit će u snažnijoj poziciji", kazao je Vance.

"Koristit ćemo sve alate koje imamo, vojne, ekonomske i diplomatske, kako bismo osigurali da ovo pitanje dovedemo do pravog rješenja", dodao je.

Njegove izjave dolaze u vrijeme pojačanih tenzija oko Hormuškog moreuza nakon nedavnih vojnih sukoba između SAD-a i Irana.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da bi radije postigao dogovor s Iranom nego pribjegao vojnoj akciji, ali je upozorio da upotreba sile ostaje opcija ako diplomatija ne uspije.

"Radije bih postigao dogovor jer ne želim ubijati ljude", rekao je Trump na događaju u Las Vegasu.

Washington i Teheran su 18. juna potpisali okvirni sporazum i započeli pregovore ka konačnom dogovoru, ali su razgovori kasnije obustavljeni zbog neslaganja u vezi s garancijama za sigurnost i slobodu plovidbe kroz Hormuški moreuz.

Tenziije su dodatno eskalirale prošlog mjeseca kada je SAD izveo napade unutar Irana, a Teheran je odgovorio napadima na američke vojne objekte i opremu u nekoliko arapskih zemalja, posebno u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu.