Potpredsjednik SAD-a kaže da su "tehnički razgovori" u toku uprkos javnom odbijanju Teherana

JD Vance: Iran javno negira pregovore, ali tehnički razgovori sa SAD-om traju Potpredsjednik SAD-a kaže da su "tehnički razgovori" u toku uprkos javnom odbijanju Teherana

Potpredsjednik SAD-a JD Vance izjavio je u utorak da iransko javno negiranje trenutnih razgovora predstavlja namjernu "perzijsku pregovaračku taktiku", potvrdivši da su tehnički razgovori između Washingtona i Teherana u toku, javlja Anadolu.

"Bilo je zakazanih razgovora, zaista tehničkih razgovora, koji se nadovezuju na pregovore koje smo već imali. Oni će se definitivno dogoditi sutra", rekao je Vance tokom intervjua u emisiji "The Michael Knowles Show" koji je objavljen u utorak.

Rekao je da smatra da su javne izjave Teherana "fascinantne i frustrirajuće", napominjući da iranski zvaničnici negiraju mirovne pregovore, a priznaju tehničke razgovore.

"Reći će: 'Ne, ne, nema mirovnih razgovora u toku, ali postoje tehnički razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o mirovnom sporazumu.'"



"To je perzijska pregovaračka taktika i perzijski retorički postupak koji ne razumijem", rekao je.

Izaslanici Bijele kuće Steve Witkoff i Jared Kushner otputovali su u Dohu nakon što je predsjednik Trump u ponedjeljak objavio da je Iran zatražio sastanak u glavnom gradu Katara.

Iran je, međutim, negirao da su zakazani bilo kakvi direktni razgovori s Washingtonom, rekavši da se konsultacije s posrednicima nastavljaju.

"Ono što će se sutra (srijeda) raditi u Dohi je diskusija o provedbi klauzula memoranduma o razumijevanju (MoU), uključujući oslobađanje zamrznute imovine Irana, što je s katarskom stranom", rekao je glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei.

Američki zvaničnik rekao je da će se Witkoff i Kushner u utorak u Dohi sastati s katarskim premijerom šeikom Mohammedom bin Abdulrahmanom bin Jassimom al-Thanijem i drugim posrednicima kako bi nastavili regionalni dijalog o sporazumu.

Govoreći o kritikama sporazuma američke administracije s Iranom, Vance je branio Trumpov pristup, rekavši da je predsjednik pokazao spremnost da upotrijebi vojnu silu kada je to potrebno, ali samo radi postizanja specifičnih ciljeva.



"Njihov stav je samo bacanje bombi i bacanje bombi i bacanje bombi, i ne mogu zaista artikulirati s kojim ciljem", rekao je Vance o kritičarima.



"Predsjednik govori: 'Spreman sam bacati bombe', i jasno je pokazao da je spreman bacati bombe, ali samo ako to služi cilju."

Memorandum o razumijevanju između Washingtona i Teherana, uz pakistansko posredovanje, stupio je na snagu 18. juna nakon što su ga elektronski potpisali iranski predsjednik Masoud Pezeshkian i Trump.

Memorandum pruža okvir za okončanje rata koji je počeo krajem februara i rješavanje preostalih pitanja između Washingtona i Teherana kroz pregovore, uključujući prekid neprijateljstava, ublažavanje sankcija, nuklearni dosije, potpuno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i šire regionalne sigurnosne aranžmane.