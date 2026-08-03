Clayton će nadgledati 18 obavještajnih agencija i služiti kao glavni savjetnik predsjednika za obavještajne poslove

Jay Clayton položio zakletvu kao deveti direktor obavještajne službe SAD-a Clayton će nadgledati 18 obavještajnih agencija i služiti kao glavni savjetnik predsjednika za obavještajne poslove

Jay Clayton položio je zakletvu u ponedjeljak kao deveti direktor nacionalne obavještajne službe (DNI), preuzevši vodstvo nad američkom obavještajnom zajednicom nakon što ga je Senat prošle sedmice potvrdio.

Clayton, koji je prethodno bio američki tužilac za Južni okrug New Yorka i predsjednik američke Komisije za vrijednosne papire i berzu, nadgledat će koordinaciju 18 obavještajnih agencija zemlje i služiti kao glavni savjetnik predsjednika za obavještajne poslove.

Nakon ceremonije polaganja zakletve, Clayton je zahvalio predsjedniku Donaldu Trumpu na ukazanom povjerenju i rekao da će jačanje obavještajnih kapaciteta biti njegov glavni prioritet.

"Obavještajne službe su naša prva linija odbrane i moramo ih pravilno primijeniti", rekao je Clayton u saopštenju.

Clayton je rekao da je Ured direktora Nacionalne obavještajne službe (ODNI) stvoren nakon napada 11. septembra 2001. godine kako bi se spriječili slični propusti u budućnosti, dodajući da američki protivnici i dalje ugrožavaju američku sigurnost i slobode.

"Sigurnost i bezbjednost američkog naroda bit će naša zvijezda vodilja", rekao je Clayton, obećavajući da će promovirati nadzor, transparentnost i odgovornost u cijeloj obavještajnoj zajednici.

Također je rekao da obavještajne agencije moraju ostati fokusirane na svoju misiju i osigurati da se njihov rad ne koristi u političke svrhe.

Clayton preuzima poziciju koja je postala upražnjena u junu nakon što je Tulsi Gabbard podnijela ostavku, navodeći potrebu da se brine o svom suprugu nakon što mu je dijagnosticiran rak.