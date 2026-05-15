Razumijemo da Nakba nikada nije završila. Danas se odvija u Gazi kao genocid, a na Zapadnoj obali kao etničko čišćenje i aparthejd, rekao je španski glumac

Javier Bardem poručio da Nakba nikada nije završena, Gazu nazvao genocidom u poruci UN-u Razumijemo da Nakba nikada nije završila. Danas se odvija u Gazi kao genocid, a na Zapadnoj obali kao etničko čišćenje i aparthejd, rekao je španski glumac

Španski glumac Javier Bardem izjavio je da Nakba nikada nije završila, opisujući izraelske akcije u Gazi kao genocid, a politiku na okupiranoj Zapadnoj obali kao etničko čišćenje i aparthejd, u poruci povodom godišnjice masovnog raseljavanja Palestinaca 1948. godine.

Nalog Stalne posmatračke misije Palestine pri Ujedinjenim nacijama na društvenoj mreži X, u petak je podijelio Bardemove snimljene izjave tokom projekcije filma o Palestini "All That's Left Of You" za predstavnike UN-a.

U svojoj poruci Bardem je naglasio da palestinski narod dugo vodi borbu protiv onoga što je opisao kao izraelsku politiku genocida i etničkog čišćenja.

"Razumijemo da Nakba nikada nije završila. Danas se odvija u Gazi kao genocid, a na Zapadnoj obali kao etničko čišćenje i aparthejd", rekao je Bardem.

Španski glumac također je pohvalio stoljetnu "odlučnost Palestinaca da ostanu na svojoj zemlji i opstanu kao narod s bogatom kulturom koji zaslužuje slobodu i povratak kući", opisujući njihovu borbu protiv brisanja identiteta kao borbu obilježenu izuzetnom otpornošću, hrabrošću i nepokolebljivom odlučnošću.

Film, koji prikazuje traumu i potragu za nadom kroz tri generacije palestinske porodice nakon Nakbe 1948. godine, Jordan je kandidovao za 98. dodjelu Oscara u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma.

Palestinci obilježavaju 15. maj kao "Nakbu" ("Veliku katastrofu") nakon proglašenja nezavisnosti Izraela 14. maja 1948. godine i naknadnog prisilnog raseljavanja Palestinaca iz njihovih domova.

Tokom Nakbe Izrael je protjerao gotovo milion Palestinaca iz njihovih domova i uništio 675 palestinskih gradova i sela. Cionističke milicije izvršile su više od 70 masakara u kojima je ubijeno više od 15.000 Palestinaca.

Dok Izrael nastavlja ono što Palestinci i organizacije za ljudska prava opisuju kao genocid u Gazi, izraelske snage su također pojačale racije, nasilje i represiju nad Palestincima na okupiranoj Zapadnoj obali.