Javier Bardem: Podrška Gazi mi nije uništila karijeru, donijela je više poslovnih prilika Oskarovac iz Španije poručuje da se narativ mijenja kako mlađe generacije progovaraju o Gazi

Španski glumac Javier Bardem izjavio je u nedjelju da javna podrška Gazi nije naštetila njegovoj karijeri, već da mu je, naprotiv, donijela više poslovnih prilika, uključujući i one u SAD-u.

"Dobio sam čitav niz ponuda", rekao je.



"I to me navelo na pomisao da se narativ mijenja, svi počinju shvatati, zahvaljujući mlađoj generaciji, da je ovo neprihvatljivo, da se ovo ne može opravdati, da ne postoji razlog za ovaj genocid", kazao je Bardem na konferenciji za novinare na Filmskom festivalu u Cannesu.

Prošle sedmice, član žirija u Cannesu Paul Laverty kritikovao je ono što je opisao kao holivudsko stavljanje na crnu listu glumaca poput Bardema, Susan Sarandon i Marka Ruffala zbog njihove javne podrške Palestincima u Gazi.

Bardem je rekao da je čuo glasine o stavljanju na crnu listu u Hollywoodu, ali da nema konkretne dokaze.

"Vjerujem da će oni koji sastavljaju te takozvane crne liste biti razotkriveni i da su oni ti koji će snositi posljedice od javnosti", rekao je ovaj oskarovac. "Ovo je velika promjena."

Glumac je pozvao više članova filmske industrije da javno progovore o Gazi.

"Oni koji imaju tu mogućnost, a to ne čine, čine mi se kukavicama", rekao je. "Svojom šutnjom, ili svojom podrškom, vi ste progenocidni."

Bardem je ustvrdio da situacija u Gazi predstavlja šire globalne neuspjehe.

"Ono što se dešava u Gazi i Palestini predstavlja nas na ljudskom nivou", rekao je. "To odražava institucionalno, političko i ekonomsko licemjerje, kao i nivo nehumanosti kakav se viđa u mnogim velikim sukobima širom svijeta."

Također je oštro kritikovao američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruskog predsjednika Vladimira Putina i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog onoga što je opisao kao "toksični maskulinitet", što je jedna od tema filma "The Beloved" (Voljena), koji je premijerno prikazao u Cannesu.

"To je muško toksično ponašanje koje stvara hiljade mrtvih ljudi, tako da moramo razgovarati o tome", dodao je.

Bardem je u utrci da postane jedan od rijetkih glumaca koji su dvaput osvojili nagradu za najboljeg glumca u Cannesu.