- Objave koje je podijelio Bardem povezuju tenzije oko enklave Ceute sa politikom Španije i navode da Maroko koristi migracije kao sredstvo političkog pritiska

Javier Bardem podijelio šokantne tvrdnje: Izrael i desnica profitiraju od krize u Ceuti - Objave koje je podijelio Bardem povezuju tenzije oko enklave Ceute sa politikom Španije i navode da Maroko koristi migracije kao sredstvo političkog pritiska

MADRID (AA) – Španski glumac Javier Bardem podijelio je objave na društvenim mrežama u kojima se navodi da Izrael i desničarske grupe na Zapadu imaju korist od tenzija između Španije i Maroka oko enklave Ceute, prenosi Anadolu.

U jednoj od objava navodi se da nije poznato ko je „režirao“ krizu na granici između Maroka i ove sjevernoafričke enklave, ali se tvrdi da Izrael i zapadna krajnja desnica imaju korist od „oslabljene i destabilizovane Španije“.

Objava odbacuje karakterizaciju situacije kao „invazije“ na Evropu i opisuje Španiju kao „najglasniji glas Evrope protiv izraelskih i američkih ratnih zločina u Palestini, Libanu i Iranu“.

Također se tvrdi da je Yair Netanyahu, sin izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, javno pozvao Arape i muslimane da „oslobode“ Ceutu i Melillu te zaprijetio da će finansirati organizacije koje zagovaraju takve napore u znak odmazde za podršku Španije Palestini.

„Ne znamo ko je režirao ovu krizu, ali znamo ko ima korist od oslabljene i destabilizovane Španije: Izrael i zapadna krajnja desnica, koji jedva čekaju da migracije pretvore u oružje protiv muslimana“, stoji u objavi.

U drugoj objavi koju je Bardem podijelio, jedan korisnik društvenih mreža tvrdi da je situacija u Ceuti usko povezana s prošlomjesečnom posjetom španskog premijera Pedra Sancheza Alžiru, što je bila njegova prva posjeta toj zemlji u posljednje četiri godine.

„To ne bi bio prvi put da Maroko koristi migrante kako bi politički ucjenjivao Španiju“, navodi se u objavi.

Tvrdi da je Maroko to ranije učinio 2021. godine, kada je Španija primila Brahima Ghalija, lidera Fronta Polisario – grupe koja poziva na referendum o samoopredjeljenju u regiji Zapadne Sahare u Maroku – nakon čega je Maroko otvorio granicu s Ceutom i omogućio hiljadama ljudi da pređu.

U objavi se navodi da bi najnoviju situaciju trebalo posmatrati u kontekstu „saveza između (američkog predsjednika Donalda) Trumpa, Netanyahua i Maroka“.

„Maroko je strateški saveznik cionističkog projekta u regiji i koristi granicu kao instrument političkog pritiska“, tvrdi se u objavi.

Među zapadnim zemljama, Španija je jedan od najsnažnijih zagovornika Palestine i kritičara izraelskog genocida koji je u toku, pri čemu je Madrid priznao državu Palestinu u maju 2024. godine.