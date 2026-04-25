Japanski lanac sushija oborio Guinnessov rekord kupovinom najskuplje tune na svijetu

Japanski operater lanca sushi restorana postavio je novi Guinnessov svjetski rekord za najskuplju tunu na aukciji nakon što je platio 510,3 miliona jena (3,2 miliona dolara ili 2,73 miliona eura) na prvoj aukciji 2026. godine, objavili su mediji u subotu, prenosi Anadolu.

Plavorepa tuna, teška 243 kilograma), ulovljena je kod Ome u sjeveroistočnoj prefekturi Aomori, objavio je Kyodo News sa sjedištem u Tokiju.

Pobjednička ponuda bila je najviša od 1999. godine kada su uporedivi podaci postali dostupni.

Najviša ponuda na godišnjoj aukciji 2025. godine bila je 270 miliona jena (1,7 miliona dolara ili 1,45 miliona eura).

Kiyomura Corp., koji upravlja lancem sushi restorana Sushizanmai, kupio je tunu na aukciji na ribljoj pijaci Toyosu u januaru.

Tuna je isječena u glavnom prodajnom mjestu Sushizanmai u Tsukijiju i poslužena u restoranima širom Japana.

Ovo je druga titula Guinnessovog svjetskog rekorda za ovog operatera, koji je priznat za plavoperajnu tunu koju je kupio za 155,4 miliona jena (980.000 dolara ili 835.940 eura) na prvoj aukciji 2013. godine.

Prva aukcija ove godine postala je tradicija među japanskim ponuđačima, koji je vide kao izvor sreće i priliku za restorane da iskoriste publicitet.

Gledanje aukcija tune u ranim jutarnjim satima s vidikovca na pijaci također je glavna turistička atrakcija.