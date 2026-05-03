Obnova Nacionalne zgrade Dieta počet će 2030. godine s procijenjenim troškom od 382 do 446 miliona dolara

Japanska zgrada parlamenta će biti podvrgnuta prvoj velikoj obnovi u 90 godina zbog sigurnosnih zabrinutosti Obnova Nacionalne zgrade Dieta počet će 2030. godine s procijenjenim troškom od 382 do 446 miliona dolara

ISTANBUL (AA) - Japanska ikonična zgrada parlamenta u srcu glavnog grada spremna je da prođe svoju prvu veliku obnovu otkako je izgrađena prije devet decenija, uslijed sigurnosnih zabrinutosti.

Obnova Nacionalne zgrade Dieta počet će 2030. godine i planirano je da bude završena za osam godina, s procijenjenim troškom od 60 do 70 milijardi jena (382 miliona do 446 miliona dolara), izvijestio je Kyodo News sa sjedištem u Tokiju.

Procijenjeni trošak može porasti, jer su troškovi materijala naglo porasli posljednjih godina.

Ključna komponenta plana obnove je ugradnja seizmičkog izolacionog sloja ispod temelja devetospratne zgrade kako bi joj se omogućilo da ostane u upotrebi tokom obnove.

Prostirući se na 53.460 kvadratnih metara, zgrada je završena 1936. godine nakon 17 godina izgradnje, s krovom u obliku piramide i granitnom fasadom.

Izgrađena od armiranog betona, zgrada sadrži dvorane za Predstavnički dom i Dom savjetnika.

Soba koja se koristi za prijem cara kada posjećuje Diet u potpunosti je izrađena od japanskog čempresa i završena finim lakom.

Inspekcija strukture 1981. godine utvrdila je da zgrada odgovara standardima otpornosti na potrese koji su ažurirani otprilike u to vrijeme.

Međutim, provjera iz 2019. godine koju je proveo stručni panel uspostavljen od strane parlamenta izazvala je zabrinutosti zbog starosti strukture.

Izvještaj sastavljen 2023. godine upozorio je na rizike od padajućih objekata zbog deformacija u čeličnim okvirima centralnog tornja i zakonodavnih dvorana.

Izvještaj je preporučio plan obnove za poboljšanje seizmičke otpornosti strukture.