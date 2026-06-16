Sanae Takaichi pozdravila memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana, ocijenivši ga značajnim korakom ka smanjenju regionalnih tenzija

Japanska premijerka Takaichi na samitu G7 predložila zajedničku inicijativu za skladištenje kritičnih minerala Sanae Takaichi pozdravila memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana, ocijenivši ga značajnim korakom ka smanjenju regionalnih tenzija

Japanska premijerka Sanae Takaichi predložila je zajedničku inicijativu za saradnju u skladištenju među zemljama G7 radi jačanja rezervi rijetkih minerala te pozvala lidere grupe da osiguraju slobodnu plovidbu kroz Hormuški moreuz tokom radne večere na samitu G7 u Francuskoj, navodi se u zvaničnom saopćenju objavljenom u utorak.

Rasprava, održana u ponedjeljak navečer u gradu Evian-les-Bains na obali jezera, bila je fokusirana na glavne međunarodne izazove, uključujući situaciju na Bliskom istoku, u Ukrajini i indo-pacifičkoj regiji, kao i na jačanje otpornosti lanaca snabdijevanja, navodi se u saopćenju iz njenog kabineta.

Takaichi je pozdravila nedavno najavljeni memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ocijenivši ga značajnim korakom ka smanjenju regionalnih napetosti.

Pohvalila je diplomatske napore Washingtona i istakla da je od ključne važnosti u potpunosti provesti sporazum, osigurati siguran prolaz kroz Hormuški moreuz te postići konačni dogovor koji bi spriječio Iran da dođe do nuklearnog oružja.

Japanska premijerka također je pozvala na brzo omogućavanje prolaza brodovima koji su ostali blokirani u Zaljevu te naglasila da sigurnost i dobrobit njihovih posada moraju biti prioritet.

Ukazujući na pouke iz nedavne krize u Hormuškom moreuzu, Takaichi je predložila zajedničku inicijativu za saradnju u skladištenju među zemljama G7 s ciljem jačanja rezervi rijetkih minerala i povećanja otpornosti lanaca snabdijevanja.

Naglasila je potrebu za diverzifikacijom izvora snabdijevanja kroz saradnju sa zemljama istomišljenicama te podršku državama bogatim prirodnim resursima putem međunarodnih finansijskih institucija.

Takaichi je također ponovila opredijeljenost Japana za potpunu denuklearizaciju Sjeverna Koreja, izražavajući zabrinutost zbog nuklearnog i raketnog programa Pjongjanga, vojnog jačanja te navodnih krađa kriptovaluta.

Godišnji samit G7, čiji je domaćin francuski predsjednik Emmanuel Macron, okupio je lidere vodećih svjetskih ekonomija radi razmatranja globalnih sigurnosnih, ekonomskih i geopolitičkih izazova.