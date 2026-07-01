Sanae Takaichi i indijski premijer Narendra Modi prisustvovat će u četvrtak 16. godišnjem samitu Indije i Japana u New Delhiju

Japanska premijerka Takaichi doputovala u Indiju radi jačanja bilateralnih odnosa Sanae Takaichi i indijski premijer Narendra Modi prisustvovat će u četvrtak 16. godišnjem samitu Indije i Japana u New Delhiju

Japanska premijerka Sanae Takaichi doputovala je u srijedu u Indiju, započevši trodnevnu posjetu toj južnoazijskoj zemlji.

Indijski premijer Narendra Modi i Takaichi prisustvovat će u četvrtak 16. godišnjem samitu Indije i Japana, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova Indije.

"Samit će pružiti priliku objema stranama da preispitaju i unaprijede cjelokupnu bilateralnu saradnju, kao i da razmijene stavove o regionalnim i globalnim pitanjima od zajedničkog interesa", navodi se u saopćenju Ministarstva.

Ovo je prva zvanična posjeta Takaichi Indiji, a dolazi nakon Modijeve posjete Tokiju u augustu prošle godine.

Prema navodima japanske agencije Kyodo News, očekuje se da će dvije strane potvrditi produbljivanje saradnje u oblasti ekonomske sigurnosti i razvoja umjetne inteligencije.

Modi i Takaichi trebali bi razgovarati i o "zajedničkoj viziji za narednu deceniju", koja je predstavljena nakon Modijevog sastanka s prethodnikom Takaichi, Shigeruom Ishibom. Tada se Japan obavezao investirati oko 52,2 milijarde eura (61,5 milijardi dolara), a dvije zemlje su se dogovorile da u narednih pet godina povećaju međusobnu razmjenu ljudi na 500.000.

Indija i Japan imaju "posebno strateško i globalno partnerstvo".

Ukupna trgovinska razmjena između Indije i Japana od aprila 2024. do kraja januara ove godine iznosila je 21 milijardu dolara.