Odlaganje predstavlja značajan korak u dugoročnom stavljanju van pogona lokacije koja je uništena u zemljotresu i cunamiju 2011. godine

Japan započeo uklanjanje nuklearnog goriva iz reaktora u Fukushimi Odlaganje predstavlja značajan korak u dugoročnom stavljanju van pogona lokacije koja je uništena u zemljotresu i cunamiju 2011. godine

Japan je u utorak započeo uklanjanje nuklearnog goriva iz svoje masivne nuklearne elektrane Fukushima na sjeveroistoku Japana, koja je oštećena u zemljotresu i cunamiju, javili su lokalni mediji, prenosi Anadolu.

Kompanija Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) počela je uklanjanje nuklearnog goriva iz bazena za istrošeno gorivo reaktora br. 2 u nuklearnoj elektrani Fukushima, što označava značajan korak u dugoročnom procesu stavljanja van pogona lokacije koja je uništena u zemljotresu i cunamiju 2011. godine, izvijestio je Jiji Press.

Operacija uključuje uklanjanje gorivnih sklopova pohranjenih u bazenu za istrošeno gorivo reaktora, gdje se još uvijek nalazi 587 visoko radioaktivnih istrošenih gorivnih sklopova i 28 neiskorištenih sklopova.

Iz kompanije TEPCO su naveli da prvo uklanjaju neiskorišteno gorivo jer ono predstavlja manji rizik u slučaju nesreće.

Ovo komunalno preduzeće ima za cilj završiti uklanjanje svih gorivnih sklopova iz reaktora br. 2 do fiskalne 2028. godine.

Nivoi radijacije unutar zgrade reaktora i dalje su visoki više od 15 godina nakon katastrofe u Fukushimi, kada se gorivo u reaktoru otopilo uslijed snažnog zemljotresa i cunamija.

Radijacija na petom spratu, gdje se nalazi bazen za gorivo, dostiže i do 5 milisiverta po satu, što ograničava količinu vremena koju radnici mogu provesti u tom području.

Kako bi se smanjili rizici, dizalica za uklanjanje gorivnih sklopova kontroliše se daljinski, a sklopovi se jedan po jedan stavljaju u transportni kontejner, takozvani "cask" (kontejner za nuklearni otpad), unutar bazena.

Kontejner će biti podignut iz bazena, a potom spušten na prikolicu s platforme instalirane pored zgrade.