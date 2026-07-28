U zemljotresu magnitude 6,8 u prefekturi Kumamoto povrijeđeno više od 40 osoba, prijavljeni prekidi struje, požari i šteta na infrastrukturi

Japan ukinuo upozorenje na cunami nakon snažnog zemljotresa na jugozapadu zemlje U zemljotresu magnitude 6,8 u prefekturi Kumamoto povrijeđeno više od 40 osoba, prijavljeni prekidi struje, požari i šteta na infrastrukturi

Japan je u utorak ukinuo upozorenje na cunami koje je bilo izdano nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio jugozapadnu prefekturu Kumamoto.

Američki geološki zavod (USGS) prvobitno je procijenio jačinu zemljotresa na magnitudu 7,1, a potom je vrijednost revidirana na 6,8.

Prema podacima USGS-a, zemljotres se dogodio na dubini od deset kilometara, oko pet kilometara istočno od grada Uto u prefekturi Kumamoto.

Njemačka seizmološka mreža GEOFON također je prvobitno zabilježila zemljotres magnitude 6,4, prije nego što je procjenu povećala na 6,8.

Japanska meteorološka agencija (JMA) saopćila je da je u najteže pogođenim područjima zabilježen intenzitet 7 na japanskoj skali koja se kreće od 0 do 7, prenio je javni servis NHK.

Najveći intenzitet od 7 zabilježen je u gradovima Uki i Hikawa u središnjem dijelu otoka Kyushu, dok je u okolnim područjima zabilježen intenzitet 6.

Potresi su se osjetili i u susjednoj prefekturi Kagoshima, gdje je izmjeren intenzitet 5+, kao i u prefekturama Fukuoka i Saga, gdje je zabilježen slabiji intenzitet 5.

JMA je upozorila da su u narednoj sedmici mogući snažni naknadni potresi, uključujući i one intenziteta do 7, posebno tokom naredna dva do tri dana.

Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da je snažan zemljotres prouzrokovao povrede, prekide u snabdijevanju električnom energijom, požare, oštećenja puteva i mostova, kao i urušavanje pojedinih objekata.

Bolnica Yatsushiro North Community Medical Center saopćila je da je zbrinula više od 40 povrijeđenih osoba.

Prekid električne energije pogodio je oko 48.000 domaćinstava u prefekturi.

Nakon prvog potresa zabilježen je i naknadni zemljotres magnitude 5,6, koji je pogodio područje 16 kilometara sjeveroistočno od mjesta Tsunagi u prefekturi Kumamoto.

Prema navodima NHK-a, JMA je registrovala i dugotrajna podrhtavanja tla, pojavu koja može uzrokovati njihanje visokih zgrada, posebno utjecajno na osobe koje se nalaze na višim spratovima.

Japanska vladina služba za upravljanje katastrofama ranije je izdala upozorenje na cunami za područja mora Ariake i Yatsushiro, pozivajući stanovništvo u priobalju da se odmah skloni na sigurnija mjesta. Upozorenje je kasnije povučeno.

Kompanija Kyushu Electric Power saopćila je da nisu zabilježene nepravilnosti u nuklearnim elektranama Sendai u prefekturi Kagoshima i Genkai u prefekturi Saga.

Saobraćaj brzih vozova Shinkansen, kao i lokalni željeznički saobraćaj, privremeno su obustavljeni širom regije Kyushu.

Japansko Ministarstvo odbrane saopćilo je da su Snage samoodbrane pokrenule zračno izviđanje i da će prioritet biti operacije spašavanja života.

Aerodrom Kumamoto privremeno je zatvoren nakon zemljotresa, a dijelovi autoputa Kyushu su se urušili, prema snimcima koje je objavio NHK.

Više od 60.000 ljudi dobilo je naredbu za evakuaciju u prefekturama Fukuoka, Nagasaki i Kumamoto.

U Kumamotu je teretni voz iskočio iz šina i prevrnuo se, a jedina osoba u njemu, mašinovođa, nije povrijeđena.

Vlasti u gradu Yatsushiro prijavile su požare, urušene kuće i pucanje vodovodnih cijevi.

Prema NHK-u, u trgovačkom centru Aeon Mall Kumamoto u gradu Kashima čula se snažna eksplozija, nakon čega je iz objekta počeo izlaziti dim.