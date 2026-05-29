Japan se prvi put pridružuje misiji NATO-a u Ukrajini Ministarstvo odbrane objavilo je da osoblje neće učestvovati u borbenim operacijama i da nema direktne mogućnosti učešća u borbama

Japan je u petak saopćio da će prvi put rasporediti vojno osoblje u misiju NATO-a koja podržava Ukrajinu u Njemačkoj, prema izvještajima lokalnih medija, javlja Anadolu.

Ministarstvo odbrane saopćilo je da će četiri pripadnika njihovih Snaga samoodbrane biti stacionirana u sjedištu NATO-a za sigurnosnu pomoć i obuku za Ukrajinu u Wiesbadenu, u zapadnoj Njemačkoj, počevši od sljedećeg ponedjeljka, na jednogodišnjim zadacima, objavio je Kyodo News.

Raspoređivanje uključuje dva pripadnika Kopnenih snaga samoodbrane, jednog iz Pomorskih snaga samoodbrane i jednog iz Zračnih snaga samoodbrane.

Prema ministarstvu, oficiri će se uglavnom baviti koordinacijskim i veznim dužnostima vezanim za aktivnosti vojne podrške i obuke za Ukrajinu.

Zvaničnici su naglasili da osoblje neće učestvovati u borbenim operacijama i da nema direktne mogućnosti učešća u borbama.

Tokio je saopćio da je svrha raspoređivanja snaga jačanje japanskih odbrambenih sposobnosti učenjem iz rata u Ukrajini, posebno iz razvoja oblika modernog ratovanja uočenih tokom sukoba između Rusije i Ukrajine.

Ministarstvo je ovaj potez opisalo kao dio napora za produbljivanje saradnje između Japana i NATO-a usred sve veće zabrinutosti da se sigurnosni izazovi u Evropi i Indo-Pacifiku međusobno povezuju.