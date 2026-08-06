Premijerka Sanae Takaichi obećala realistične i praktične napore za svijet bez nuklearnog oružja, ističući jedinstveno iskustvo Japana kao jedine zemlje pogođene nuklearnim napadom

Japan obilježio 81. godišnjicu napada atomskom bombom na Hirošimu Premijerka Sanae Takaichi obećala realistične i praktične napore za svijet bez nuklearnog oružja, ističući jedinstveno iskustvo Japana kao jedine zemlje pogođene nuklearnim napadom

Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je da Japan ima trajnu misiju u nastojanjima da izgradi svijet bez nuklearnog oružja te je obećala da će zemlja ulagati realistične i praktične napore za svijet bez nuklearnog oružja.

Prema izvještaju državne televizije NHK, u Hirošimi je održana komemoracija povodom 81. godišnjice atomskog bombardiranja tog grada tokom borbi na Pacifiku u Drugom svjetskom ratu.

Ceremoniji u Memorijalnom parku mira u Hirošimi prisustvovali su preživjeli žrtve atomskog napada (hibakuše), lokalno stanovništvo, predstavnici vlade Japana, kao i predstavnici drugih zemalja.

U svom obraćanju premijerka Takaichi naglasila je da će centralna vlada ulagati realistične i praktične napore za svijet bez nuklearnog oružja.

"Kao jedina zemlja koja je u ratu doživjela strahote nuklearnog razaranja, Japan ima nepokolebljivu misiju u nastojanju da stvori svijet oslobođen nuklearnog oružja", rekla je Takaichi.

Navela je da Japan podržava tri antinuklearna principa te istakla da se tragedije koje su se dogodile u Hirošimi i Nagasakiju nikada ne smiju ponoviti.

Pažnju je privukla činjenica da se japanska premijerka nije direktno i jasno obavezala na nastavak primjene tri antinuklearna principa zemlje, koji podrazumijevaju neproizvodnju, neposjedovanje i nedopuštanje nuklearnog oružja na teritoriji Japana.

Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui upozorio je da se nuklearno oružje i dalje koristi kao sredstvo zastrašivanja u međunarodnim sukobima te pozvao svjetske lidere da rade na njegovom uklanjanju.

Sjedinjene Američke Države bacile su prvu atomsku bombu na Hirošimu 6. augusta 1945. godine. Oko 90 posto grada je uništeno, a procjenjuje se da je u prvom trenutku poginulo približno 80.000 ljudi.