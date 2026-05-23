Japan očekuje dolazak prvog naftnog tankera nakon prolaska kroz Hormuški moreuz Tanker sa sirovom naftom kojim upravlja podružnica japanske energetske kompanije Idemitsu Kosan trebao bi stići u ponedjeljak

Japan očekuje da će u ponedjeljak stići prvi tanker sa sirovom naftom koji je uspio proći kroz Hormuški moreuz, objavili su u subotu mediji.

Japansko ministarstvo industrije saopćilo je da tanker Idemitsu Maru, koji plovi pod zastavom Paname, prevozi dva miliona barela saudijske sirove nafte prema rafineriji u prefekturi Aichi u centralnom Japanu, prenio je javni emiter NHK.

Plovilo je prvi tanker kojim upravlja japanska kompanija, a koji je napustio strateški pomorski prolaz od početka faktičke blokade u regionu.

Prema izvorima upoznatim sa situacijom, na tankeru se nalaze tri japanska člana posade i nijedan nije prijavio zdravstvene probleme.

Visoki zvaničnik ministarstva rekao je da su vlasti prvenstveno fokusirane na siguran povratak posade te naglasio da sigurna plovidba kroz Hormuški moreuz ostaje ključna za stabilno snabdijevanje energijom. Ministarstvo je navelo da će nastaviti pažljivo pratiti situaciju.

NHK je također izvijestio da je još jedan tanker sa sirovom naftom u vlasništvu podružnice kompanije Eneos Holdings prošao kroz moreuz i da se očekuje njegov dolazak u Japan početkom juna.

Regionalne tenzije eskalirale su nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael krajem februara pokrenuli napade na Iran. Teheran je uzvratio napadima usmjerenim na Izrael i američke saveznike u Zaljevu, kao i zatvaranjem Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistan, ali razgovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme.