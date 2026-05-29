Japan bilježi rekordni pad stanovništva, broj pao ispod 124 miliona Ministarstvo unutrašnjih poslova tvrdi da je broj stanovnika opao za više od tri miliona ljudi od 2020. godine

Broj stanovnika Japana pao je na nešto više od 123 miliona, što predstavlja najveći pad u zemlji u periodu od pet godina, prema preliminarnim podacima popisa stanovništva iz 2025. godine koje je u petak objavio NHK, prenosi Anadolu.

Japansko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je broj stanovnika 1. oktobra 2025. godine iznosio 123.049.524, što je manje za više od tri miliona ljudi, ili 2,5 posto, u odnosu na prethodni popis proveden 2020. godine.

Najnoviji podaci pokazuju treći uzastopni pad stanovništva otkako je Japan prvi put zabilježio pad 2015. godine. Zemlja provodi nacionalni popis stanovništva svake pete godine od 1920. godine.

Među 47 japanskih provincija, samo su Tokio i Okinawa zabilježili porast stanovništva, iako je rast usporen u obje regije.

Preostalih 45 provincija zabilježilo je pad, a Hokkaido je zabilježio najveći pad.

Uprkos smanjenju broja stanovnika, broj domaćinstava porastao je na rekordnih 57,1 milion, dok je broj ljudi po domaćinstvu pao sa 2,26 na 2,15. Zvaničnici su rekli da ovaj trend odražava rastući broj starijih osoba koje žive same.

Očekuje se da će ministarstvo objaviti konačne podatke popisa stanovništva do septembra.