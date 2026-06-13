Vladini podaci pokazuju da je u 2025. rođeno nešto više od 671.000 beba, oko 15.000 manje nego prethodne godine

Japan bilježi rekordan pad broja rođene djece usljed sve manjeg broja brakova Vladini podaci pokazuju da je u 2025. rođeno nešto više od 671.000 beba, oko 15.000 manje nego prethodne godine

Broj novorođenih i stopa fertiliteta u Japanu pali su na rekordno niske nivoe, što dodatno naglašava produbljivanje demografske krize u zemlji, dok sve manje ljudi ulazi u brak i osniva porodice.

Prema vladinim podacima objavljenim ove sedmice, u 2025. godini rođeno je nešto više od 671.000 beba, što je oko 15.000 manje nego prethodne godine i najniži broj otkako se vodi evidencija od 1899. godine, izvijestila je NHK u petak navečer.

Stopa fertiliteta odnosno prosječan broj djece koje žena očekuje da će roditi tokom života također je pala na rekordno nisku vrijednost od 1,14.

Ovi podaci predstavljaju desetu uzastopnu godinu pada broja rođenih i zabrinuli su stručnjake, koji navode da se pad dešava znatno brže nego što je ranije predviđeno.

Državni istraživači ranije su procjenjivali da se ovako nizak nivo fertiliteta neće dostići prije 2040-ih godina.

Ključni faktor ovog trenda je nagli pad broja sklopljenih brakova. Japan je početkom stoljeća bilježio gotovo 800.000 brakova godišnje, dok je taj broj sada pao na oko 500.000.

S obzirom na to da se većina djece u Japanu rađa u braku, smanjenje broja brakova direktno je doprinijelo padu nataliteta.

Ipak, uprkos ovim trendovima, ankete pokazuju da oko 80 posto samaca u Japanu i dalje želi stupiti u brak.

Stručnjaci navode da su promjene u društvenim obrascima otežale ljudima pronalazak partnera.

Sve rjeđe se parovi upoznaju putem tradicionalnih kanala poput radnih mjesta, škola ili zajedničkih prijatelja, dijelom zbog rada na daljinu i većih briga o privatnosti i uznemiravanju na radnom mjestu.

Kao rezultat toga, agencije za sklapanje brakova ponovo postaju popularne, posebno među mlađim odraslima koji traže strukturiranije i efikasnije načine za pronalazak dugoročnih partnera.

Starenje i smanjenje stanovništva u Japanu i dalje predstavlja jedan od najvažnijih ekonomskih i društvenih izazova zemlje.