Jandroković s papom Lavom razgovarao o BiH, pozvao ga u posjetu Hrvatskoj Hrvatski zvaničnik je ocijenio da su odnosi Svete Stolice i Hrvatske „na veoma visokom nivou“

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u srijedu u Vatikanu da "Sveta Stolica podržava stav da Hrvati u Bosni i Hercegovini moraju biti jednakopravni", nakon susreta s papom Lavom XIV. i vatikanskim državnim sekretarom Pietrom Parolinom.

„Podsjetio sam Svetog Oca na situaciju u BiH i položaj hrvatskog naroda i zahvalio na tome što i Sveta Stolica smatra da konstitutivni narodi u BiH, pa tako i hrvatski narod, moraju biti jednakopravni i da je to okosnica na kojoj BiH počiva“, rekao je Jandroković u izjavi za medije.

Hrvatski zvaničnik je ocijenio da su odnosi Svete Stolice i Hrvatske „na veoma visokom nivou“, navodeći da je tokom razgovora bilo riječi i o globalnim krizama, kao i o potrebi očuvanja mira, dijaloga i međusobnog uvažavanja u međunarodnim odnosima.

„Mir, dijalog, međusobno uvažavanje i tolerancija moraju biti osnova međunarodnog poretka“, kazao je Jandroković.

On je tokom susreta ponovio i poziv papi da posjeti Hrvatsku, ističući da takav poziv dolazi od više hrvatskih institucija i velikog dijela javnosti.

Jandroković je naveo da je u razgovorima s vatikanskim zvaničnicima posebno naglašena situacija u BiH i širem regionu, uz ocjenu da je stabilnost Zapadnog Balkana od strateškog značaja.

„Želimo da to područje više ne bude prostor nestabilnosti, nego stabilnosti koja će omogućiti ekonomski i društveni razvoj“, rekao je.

Tokom posjete, Jandroković je učestvovao na privatnoj audijenciji kod pape, prisustvovao općoj audijenciji na Trgu svetog Petra, te se sastao s državnim sekretarom Parolinom.