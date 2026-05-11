Janša očekuje novu Vladu Slovenije početkom juna, tvrdi da je koalicioni sporazum "uglavnom" usaglašen

Predsjednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša izjavio je u ponedjeljak da bi koalicijski sporazum za formiranje nove vlade mogao biti u potpunosti usaglašen do kraja ove sedmice, navodeći da je trenutno dogovoreno oko 95 posto sadržaja.

Govoreći na marginama vanredne sjednice Narodne skupština Slovenije, Janša je kazao da je preostalo još oko pet posto otvorenih pitanja, uključujući i neka složenija.

„Potpis sporazuma očekujemo kada bude u potpunosti usaglašen, nakon čega slijedi faza kadrovskih rješenja“, rekao je.

Dodao je da pregovori o koaliciji traju sa strankama Demokrati, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka i Fokus.

Janša je podsjetio da, bez obzira na to kada bude podnesen prijedlog za mandatara, procedura ne može biti nastavljena prije isteka zakonskog roka od 14 dana, koji ističe narednog utorka.

Govoreći o formiranju nove vlade, naveo je da postoje jasni zakonski rokovi, te ocijenio da je moguće da Slovenija dobije novu izvršnu vlast početkom juna.

Na pitanje o podršci poslanika za kandidaturu mandatara, Janša je rekao da ne računaju unaprijed ni na čiju podršku, ali očekuju dovoljan broj potpisa od stranaka koje će na neki način podržati koalicijski sporazum.

Prema dosadašnjim dogovorima, u vladi vjerovatno neće učestvovati stranka Resni.ca, ali bi mogla pružiti podršku u pojedinim pitanjima. Njeni glasovi mogli bi biti ključni za izbor mandatara, za šta je potrebno najmanje 46 glasova u parlamentu, prenosi STA.

Rezultati izbora pokazuju da je liberalni Pokret sloboda premijera Roberta Goloba osvojio 29 od 90 mjesta u parlamentu, dok je opoziciona desničarska Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše osvojila 28 mjesta. Nijedna stranka nije osvojila potrebnu većinu od 46 zastupnika, što čini manje stranke ključnim faktorom u budućim koalicijskim pregovorima.



Izbori su održani nakon žestoke kampanje obilježene optužbama za strano uplitanje i korupciju, što je dodatno pojačalo političke tenzije.

Slovenija, koja ima oko dva miliona stanovnika, od sticanja nezavisnosti 1991. godine redovno mijenja vlast između lijevih i desnih blokova. Članica je NATO-a i Evropske unije od 2004. godine.