Incident se dogodio nakon novih iranskih pravila navigacije za komercijalne brodove prema Memorandumu o razumijevanju između Islamabada i Washingtona, koja zahtijevaju određene rute i koordinaciju s iranskim vlastima za siguran prolaz

Izvještaji: Brod se nasukao u Hormuškom moreuzu nakon što je napustio rutu koju je odredio Iran Incident se dogodio nakon novih iranskih pravila navigacije za komercijalne brodove prema Memorandumu o razumijevanju između Islamabada i Washingtona, koja zahtijevaju određene rute i koordinaciju s iranskim vlastima za siguran prolaz

Strani brod se u srijedu nasukao u Hormuškom moreuzu nakon što je skrenuo s navigacijske rute koju su odredile iranske vlasti, prema iranskoj državnoj televiziji IRIB, javlja Anadolu.

Objavili su da je brod napustio dodijeljenu tranzitnu traku prije nego što se nasukao u strateškom plovnom putu.

Nisu dostupne informacije o tome pod kojom je zastavom plovio brod.

Incident se dogodio nakon što je Iran uveo nove navigacijske procedure za komercijalnu plovidbu kroz Hormuški moreuz prema Memorandumu o razumijevanju između Washingtona i Teherana. Pravila zahtijevaju od plovila da slijede određene rute i koordiniraju prolaz s iranskim vlastima kako bi se osigurala sigurna plovidba.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopćio je u četvrtak ujutro da je siguran prolaz kroz moreuz moguć samo rutama koje je odobrio Teheran, nazivajući svaku nekoordiniranu navigaciju neprihvatljivom i potpuno opasnom.

Prema petoj klauzuli memoranduma, Iran se obavezao da će omogućiti siguran prolaz komercijalnim brodovima kroz moreuz tokom 60 dana dok obavljaju operacije čišćenja mina.