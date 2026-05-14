Izvještaj: Trumpova posjeta Kini obilježena haosom i sigurnosnim sporovima Pomoćnica Bijele kuće navodno je povrijeđena nakon što su je kineski mediji oborili tokom sastanka sa Xi Jinpingom

Posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini ove sedmice obilježena je nizom sukoba u koje su bili uključeni kineski zvaničnici, sigurnosno osoblje i članovi američkog novinarskog korpusa, prema izvještaju u četvrtak, javlja Anadolu.

"New York Post" je objavio da su tenzije eskalirale tokom nekoliko događaja oko Trumpovog samita s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu.

Jedan incident se dogodio tokom bilateralnog sastanka između Trumpa i Xija kada je velika grupa kineskih novinara uletjela u mjesto održavanja, oborivši člana osoblja Bijele kuće.

Pomoćnica je nagažena tokom komešanja i zadobila je lakše modrice, zbog čega je bila potresena, navodi se u izvještaju.

Još jedan spor se kasnije pojavio u Pekinškom hramu neba, gdje su kineski zvaničnici navodno odbili dozvoliti agentu američke tajne službe koji je pratio predsjednički novinarski bazen da uđe jer je nosio vatreno oružje.

Prema izvještaju, neslaganje je uzrokovalo kašnjenje od otprilike 30 minuta jer su američki zvaničnici odolijevali zahtjevima da agent preda oružje, što je standardni protokol za Tajnu službu.

U izvještaju se tvrdi da su se američki novinari suočavali sa strogim kontrolama kretanja tokom posjete, uključujući ograničenja pridruživanja predsjedničkoj koloni automobila i ograničen pristup službenim događajima.

Navodi se da su incidenti podstakli frustracije unutar američke delegacije dok je Trump nastavio sastanke s kineskim zvaničnicima u Pekingu.