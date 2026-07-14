Izvještaj: Trump pozvao Netanyahua da povuče izraelske trupe iz Sirije i Libana

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
14. juli 2026.•Ažuriranje: 14. juli 2026.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua tokom telefonskog poziva u četvrtak da povuče izraelske trupe iz Sirije i Libana, objavio je Axios u utorak, javlja Anadolu.
Pozivajući se na američke i izraelske zvaničnike, u izvještaju se navodi da je Trump rekao Netanyahuu da prisustvo izraelske vojske na sirijskoj teritoriji stvara tenzije i da bi moglo dovesti do daljnje eskalacije.
"Ne žele te tamo. Trebao bi se ponovo rasporediti", rekao je Trump Netanyahuu, prema američkom zvaničniku kojeg je citirao Axios.
Tvrdi da je Trump uputio sličan zahtjev u vezi s Libanom, dok je Netanyahu tvrdio da Izraelu trebaju sigurnosne zone duž svojih granica.
Axios je objavio da je poziv uslijedio dan nakon što se Trump sastao sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaom na marginama NATO samita u Turskoj, dok Trumpova administracija nastavlja napore da unaprijedi sigurnosni sporazum između Izraela i Sirije.