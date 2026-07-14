Axios je u izvještaju objavio da je američki predsjednik upozorio da bi izraelsko vojno prisustvo moglo pojačati regionalne tenzije

Izvještaj: Trump pozvao Netanyahua da povuče izraelske trupe iz Sirije i Libana Axios je u izvještaju objavio da je američki predsjednik upozorio da bi izraelsko vojno prisustvo moglo pojačati regionalne tenzije

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua tokom telefonskog poziva u četvrtak da povuče izraelske trupe iz Sirije i Libana, objavio je Axios u utorak, javlja Anadolu.

Pozivajući se na američke i izraelske zvaničnike, u izvještaju se navodi da je Trump rekao Netanyahuu da prisustvo izraelske vojske na sirijskoj teritoriji stvara tenzije i da bi moglo dovesti do daljnje eskalacije.

"Ne žele te tamo. Trebao bi se ponovo rasporediti", rekao je Trump Netanyahuu, prema američkom zvaničniku kojeg je citirao Axios.

Tvrdi da je Trump uputio sličan zahtjev u vezi s Libanom, dok je Netanyahu tvrdio da Izraelu trebaju sigurnosne zone duž svojih granica.

Axios je objavio da je poziv uslijedio dan nakon što se Trump sastao sa sirijskim predsjednikom Ahmadom al-Sharaom na marginama NATO samita u Turskoj, dok Trumpova administracija nastavlja napore da unaprijedi sigurnosni sporazum između Izraela i Sirije.