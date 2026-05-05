Iranske zalihe visoko obogaćenog urana možda su netaknute u nedavnim američkim i izraelskim napadima, objavio je CNN

Izvještaj: Satelitski snimci pokazuju da su neki od iranskih nuklearnih kapaciteta preživjeli Iranske zalihe visoko obogaćenog urana možda su netaknute u nedavnim američkim i izraelskim napadima, objavio je CNN

Neki od iranskih nuklearnih kapaciteta možda su preživjeli napade SAD-a i Izraela na Iran, objavio je CNN u utorak, prenosi Anadolu.

U izvještaju se navodi da su u ovim posljednjim napadima SAD-a i Izraela, dok je veliki dio proizvodnog procesa "značajno oštećen", neki od najvažnijih dijelova ovog procesa, za zalihe visoko obogaćenog urana, "možda uopće nisu dirani".

Navodi se da se rudnik urana Saghand, gdje se kopa sirovina, značajno proširio posljednjih godina, dodajući da nedavni snimci od posljednjih napada ne pokazuju dokaze o oštećenju, a kopači i dalje rade na lokaciji.

Prema izvještaju, mjesta poput postrojenja za konverziju urana Isfahan, gdje se materijal pročišćava i pretvara u uran heksafluorid, uzrokovala su "najveću glavobolju" SAD-u i Izraelu.

Navodi se da je Iran, nakon američkih i izraelskih napada, prekrio nekoliko ulaza u ove podzemne tunele u blizini tih objekata, što sugerira da "tamo dolje još uvijek postoji nešto vrijedno".

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.

Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump na neodređeno vrijeme.