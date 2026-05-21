Očekuje se da će posjetu predvoditi Elbridge Colby, američki podsekretar odbrane za politiku, objavio je "South China Morning Post"

Izvještaj: SAD planiraju poslati visoku sigurnosnu delegaciju u Kinu Očekuje se da će posjetu predvoditi Elbridge Colby, američki podsekretar odbrane za politiku, objavio je "South China Morning Post"

Sjedinjene Američke Države planiraju u narednim sedmicama poslati visoku sigurnosnu delegaciju u Kinu, što bi moglo otvoriti put mogućoj posjeti američkog ministra odbrane Petea Hegsetha, objavio je "South China Morning Post", prenosi Anadolu.

Očekuje se da će delegaciju predvoditi Elbridge Colby, američki podsekretar odbrane za politiku i ključni arhitekta Nacionalne odbrambene strategije za 2026. godinu, prema izvještaju, koji se poziva na neimenovane izvore.

Posjeta je namijenjena finalizaciji aranžmana za potencijalnu posjetu Hegsetha, iako nije objavljen vremenski okvir.

Američki predsjednik Donald Trump završio je prošle sedmice trodnevnu posjetu Pekingu, tokom koje je održao nekoliko sastanaka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o trgovini, bilateralnim odnosima i Tajvanu, između ostalih pitanja.

Hegseth je bio dio Trumpove delegacije tokom posjete.

Ovo je bio prvi put da su aktuelni američki predsjednik i ministar odbrane zajedno posjetili Kinu od normalizacije bilateralnih odnosa.

I izvještaju britanskog "Financial Timesa" u četvrtak navedeno je da je Kina "signalizirala da ne može odobriti posjetu dok Trump ne odluči kako će nastaviti" sa zaustavljenim paketom oružja za Tajvan vrijednim 14 milijardi dolara (12,88 milijardi eura).

Protivljenje Kine prodaji američkog oružja Tajvanu ostaje "dosljedno i jasno", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun tokom redovnog brifinga za novinare u Pekingu, reagujući na izvještaj.

Nije bilo službene potvrde ni iz Washingtona ni iz Pekinga u vezi s očekivanom Colbyjevom posjetom.

Komentarišući Trumpove izjave u srijedu da planira razgovarati s tajvanskim liderom Williamom Lai Ching-teom u vezi sa zaustavljenim paketom oružja, Guo je rekao da je protivljenje Pekinga službenim razmjenama između SAD-a i Tajvana, kao i prodaji američkog oružja ostrvu, ostalo "dosljedno, jasno i čvrsto".

Lai je u četvrtak rekao da bi pozdravio razgovor s Trumpom.

Guo je pozvao Washington da "djeluje na osnovu važnih zajedničkih dogovora postignutih na samitu Kine i SAD-a, poštuje svoje obaveze i izjave, rješava pitanje Tajvana sa stvarnom razboritošću, prestane slati pogrešne signale separatističkim snagama za nezavisnost Tajvana i poduzme konkretne akcije za održavanje mira i stabilnosti u Tajvanskom moreuzu, kao i stabilnog razvoja odnosa Kine i SAD-a."

Paket tajvanskog oružja, koji uključuje rakete i presretače protivzračne odbrane, mjesecima je zaglavljen u State Departmentu.

Kina smatra Tajvan svojom "otcijepljenom provincijom", dok Taipei insistira na njegovoj nezavisnosti od 1949. godine.