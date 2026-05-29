Izvještaj: SAD optužuje švicarske firme za pomaganje u finansiranju iranske naftne trgovine U izvještaju RTS-a navedeno je da Washington tvrdi da su kompanije u Ženevi, Zugu i Zirihu bile uključene u transakcije povezane s iranskom trgovinom naftom

Američke vlasti optužuju nekoliko švicarskih kompanija za pomaganje u upravljanju dijelom mreže uključene u transport iranske nafte i provođenje transakcija koje su navodno finansirale Iranski korpus islamske revolucionarne garde i njegove snage Kuds, prema izvještaju švicarskog emitera RTS-a, javlja Anadolu.

U izvještaju se navodi da je Fractal Shipping SA preuzeo upravljanje flotom od oko 30 bivših tankera za naftu 2022. godine. Kada su zapadne zemlje pooštrile sankcije Rusiji, izvršni direktor Fractala Mathieu Philippe osnovao je podružnicu u Dubaiju.

Od jula 2025. Philippe i njegove kompanije u Dubaiju i Ženevi nalaze se na američkoj listi sankcija, navodi se u izvještaju.

Prema Washingtonu, kompanije su dio iranske mreže za transport nafte, dodaje se.

Prema američkim informacijama koje je citirao RTS, na čelu mreže je iranski naftni magnat Hossein Shamkhani, sin Alija Shamkhanija, bivšeg savjetnika iranskog vrhovnog vođe.

SAD je u aprilu uveo nove sankcije Shamkhanijevoj mreži kompanija.

U izvještaju su ukazali na Ocean Leonid Investments AG sa sjedištem u Zugu, koju je osnovao Mahdiyar Zare Mojtahed. poslovni partner Hosseina Shamkhanija. Hedge fond je trenutno u likvidaciji, navodi se u izvještaju.

RTS je objavio da su američke vlasti sankcionisale kompaniju u julu zbog navodnog ulaganja sredstava koja potiču od naftnih transakcija Hosseina Shamkhanija.

Prema američkim dokumentima koje je citirao RTS, 7,6 miliona dolara (6,99 miliona eura) je u januaru prešlo sa švicarskog računa koji pripada Wellbred Group sa sjedištem u Singapuru preko Sjedinjenih Američkih Država u Singapur, navodno kršeći američke sankcije protiv Irana.

Grupa ima podružnicu u Ženevi, Wellbred Trading SA.

Izvještajem je obuhvaćena i investicijska banka MBaer sa sjedištem u Zirihu, koja je zvanično zatvorena od februara.

Prema švicarskom Upravnom tijelu za nadzor finansijskog tržišta (FINMA), banka je počinila "ozbiljna sistematska kršenja" obaveza protiv pranja novca, a istraga koju vodi Javno tužilaštvo i dalje traje.

U izvještaju se navodi da Ministarstvo finansija SAD-a tvrdi da je MBaer prala novac u ime Korpusa islamske revolucionarne garde i njenih Kuds snaga te time "finansirala terorizam".

FinCEN, finansijska obavještajna jedinica Ministarstva finansija SAD-a, tvrdi da je banka u tom kontekstu prebacila više od 60 miliona dolara (55,2 miliona eura).

Osnivač MBaer-a Mike Baer ​​odbacio je optužbe, prema izvještaju, rekavši da u vrijeme transakcija nije bilo naznaka o vezama s Iranom, sankcionisanim organizacijama ili terorističkim aktivnostima, te je tvrdnje FinCEN-a opisao kao neosnovane.