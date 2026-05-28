Američki zvaničnik kazao je da ciljevi predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom moreuzu, prema ABC Newsu

Izvještaj: SAD izveo zračne napade na vojnu lokaciju u južnom Iranu Američki zvaničnik kazao je da ciljevi predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom moreuzu, prema ABC Newsu

Sjedinjene Američke Države (SAD) izvele su nove zračne napade na vojnu lokaciju u južnom Iranu, prema izvještaju američkih medija u srijedu koji se poziva na jednog američkog zvaničnika, javlja Anadolu.

Uslijed napada pogođena je lokacija za koju se vjeruje da predstavlja prijetnju američkim snagama i komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom moreuzu, rekao je zvaničnik za ABC News.

Ranije, komentarišući stanje pregovora o okončanju rata protiv Irana, američki predsjednik Donald Trump rekao je da "nije zadovoljan time, ali hoćemo biti."



"Ili to, ili ćemo morati jednostavno završiti posao."

Regionalne tenzije su eskalirale 28. februara kada su SAD i Izrael pokrenuli iznenadne napade na Iran, što je navelo Teheran da uzvrati baražom dronova i raketa koje su pogodile ciljeve širom regije dok je zatvarao Hormuški tjesnac.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.

Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme, održavajući blokadu plovila koja putuju u ili iz iranskih luka kroz strateški plovni put, periodično govoreći da je mirovni sporazum blizu.