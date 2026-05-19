Izvještaj otkriva: Izrael prati novinare i odbija ulazak kritičarima države

Izraelska policija prati rad stranih novinara koji kritikuju izraelsku politiku i preporučuje zabranu njihovog ulaska u zemlju, objavio je "Haaretz", navodeći slučaj italijanskog novinara Alessandra Stefanellija kojem je odbijen ulazak zbog tekstova o aparthejdu i uslovima života Palestinaca na okupiranoj Zapadnoj obali, javlja Anadolu.

"Izraelska policija prati članke stranih novinara i preporučuje da se zabrani ulazak novinarima koji kritikuju Izrael", navodi list, pozivajući se na dokumente.

"Haaretz" je objavio da se u jednom od dokumenata koje je dobio, nalazi pregled članaka italijanskog novinara Alessandra Stefanellija, kojem je prošlog jula odbijen ulazak u Izrael.

Pregled je provela jedinica izraelske policije za Judeju i Samariju zadužena za nacionalistički kriminal, navodi list.

Stefanelli, slobodni novinar, objavio je članke u "The Atlanticu", "Liberationu" u Francuskoj, te "La Repubblici" i "La Stampi" u Italiji.

Italijanski novinar kontaktirao je izraelsku ambasadu, ali nije dobio objašnjenje za odluku, navodi list.

Kasnije je pokušao ući u Izrael iz Jordana preko mosta Allenby, poznatog i kao most kralja Huseina, gdje ga je pritvorila i ispitivala Izraelska uprava za stanovništvo i imigraciju. Nakon pet sati, rečeno mu je da mu je zabranjen ulazak i vraćen je u Jordan.

Prema "Haaretzu", u dokumentu o ispitivanju koji je dat Stefanelliju navodi se da je prebačen na "brigu sigurnosnih službenika jer je morao proći sigurnosnu istragu".

Uprava za stanovništvo i imigraciju citirala je policijski dokument u kojem se preporučuje da mu se zabrani ulazak jer je optužio Izrael za "aparthejd" na okupiranoj Zapadnoj obali.

Policijski dokument je Stefanellija opisao kao "novinara i fotografa koji pruža jednostrano izvještavanje o Izraelu", navodi "Haaretz". Dokument je sadržavao linkove i snimke ekrana tri njegova članka i jednu objavu na njegovom X računu.

Prvi link vodio je do Stefanellijevog foto eseja o nedostatku skloništa od bombi i zaštićenih područja u nepriznatim beduinskim selima u Negevu na jugu Izraela, navodi "Haaretz".

Drugi link nije sadržavao članak, ali je izraelska policija navela da je Stefanelli u svojim tekstovima optuživao Izrael za uspostavljanje režima aparthejda na okupiranoj Zapadnoj obali.

Treći link je vodio do kratkog članka objavljenog u italijanskim novinama "Il Manifesto" o zagađenju okoliša i kršenju radnih prava u industrijskoj zoni Nitzanei Shalom u blizini Tulkarema na sjeveru Zapadne obale.

Izraelski mediji su u nekoliko članaka izvještavali o industrijskoj zoni ističući diskriminaciju palestinskih radnika i ekološke rizike tamo, dodao je "Haaretz".

Stefanelli je negirao sve optužbe protiv sebe.

"Ove optužbe su ekstremno smiješne - stavljaju me na istu listu kao teroriste", rekao je za "Haaretz".

"Ovo su fotografije koje je bilo koji drugi fotograf mogao donijeti sa Zapadne obale. Teško mi je shvatiti kako policajac u demokratiji može napisati takve stvari. Takav dokument možete pripremiti samo ako znate da će mu neke sudije povjerovati", dodao je novinar.