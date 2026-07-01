Područje Tel al-Sultan u blizini Rafaha bit će prva destinacija na koju će biti upućeni civili, objavili su izraelski mediji

Izvještaj: Odbor za mir uskoro će početi upravljati humanitarnim skloništima u Gazi Područje Tel al-Sultan u blizini Rafaha bit će prva destinacija na koju će biti upućeni civili, objavili su izraelski mediji

Odbor za mir pokrenut će pilot projekt u roku od nekoliko sedmica za upravljanje humanitarnim skloništima u područjima Pojasa Gaze koja nisu pod kontrolom Hamasa, objavile su izraelske novine u utorak, javlja Anadolu.

Područje Tel al-Sultan, u blizini Rafaha, bit će prva destinacija na koju će biti upućeni civili, "posebno oni koji nemaju veze s Hamasom", objavio je "Israel Hayom".

Novine, pozivajući se na neimenovane izvore, navode da će multinacionalne snage poznate kao Međunarodne stabilizacijske snage, predvođene odborom, biti raspoređene u to područje.

Snage će biti stacionirane u izraelskom kampu Amitai u blizini Gaze, dodaje se.

U izvještaju se navodi da se očekuje da će snage biti opremljene nesmrtonosnim oružjem za održavanje reda unutar humanitarnih zona, dok će izraelska vojska nastaviti širiti i konsolidirati svoju kontrolu nad područjima izvan takozvane "žute linije".

Prema novinama, zvaničnici Odbora za mir obećali su da se beton neće koristiti za obnovu u tim područjima.

Umjesto toga, bit će postavljene mobilne stambene jedinice, ili karavane, zajedno s medicinskim i drugim osnovnim uslugama za stanovnike.

U izvještaju se tvrdi da bi plan omogućio izraelskoj vojsci da nastavi širiti svoju kontrolu nad teritorijom Gaze.

Bijela kuća je 16. januara najavila usvajanje prelaznih struktura upravljanja za Gazu, uključujući Odbor za mir, Izvršno vijeće Gaze, Nacionalni komitet za upravu Gaze, tehnokratsku vladu i Međunarodne stabilizacijske snage.

Prvi sastanak odbora održan je 19. februara u Američkom institutu za mir u Washingtonu pod predsjedavanjem američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Inicijativa je bila dio druge faze Trumpovog plana od 20 tačaka za okončanje rata u Gazi, koji je podržan Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2803, usvojenom 17. novembra 2025. godine.

Plan je usvojen nakon dvije godine izraelskog genocidnog rata u Gazi u kojem je ubijeno više od 73.000 ljudi, ranjeno više od 173.000 i uništeno oko 90 posto civilne infrastrukture enklave.



UN procjenjuje troškove obnove na oko 70 milijardi dolara (59,5 milijardi eura).