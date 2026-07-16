Očekuje se da će kancelar Merz i predsjednik Macron proširiti nuklearnu saradnju, a njemačke trupe će se pridružiti francuskim vježbama ove jeseni

Izvještaj: Njemačka prvi put učestvuje u francuskoj nuklearnoj vježbi Očekuje se da će kancelar Merz i predsjednik Macron proširiti nuklearnu saradnju, a njemačke trupe će se pridružiti francuskim vježbama ove jeseni

Njemačke trupe će ove jeseni prvi put učestvovati u francuskoj vježbi nuklearnog odvraćanja, dok Berlin i Pariz produbljuju vojnu saradnju, objavili su mediji u četvrtak, javlja Anadolu.

Ovaj razvoj događaja dolazi uoči francusko-njemačkog samita u petak, gdje se očekuje da će kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron najaviti daljnje korake za jačanje zajedničkih kapaciteta nuklearnog odvraćanja.

Diplomatski izvori rekli su njemačkim medijima da će dvojica lidera detaljno objasniti proširenu saradnju nakon sastanka.

Njemačko ratno zrakoplovstvo već je poduzelo konkretne korake ka bližoj saradnji. Glasnogovornik je potvrdio njemačkoj novinskoj agenciji DPA da su dva francuska borbena aviona Rafale - avioni sposobni za nošenje nuklearnog oružja - i dva njemačka Eurofightera nedavno izveli vježbe dopunjavanja goriva u zraku.

U petak bi njemačko i francusko osoblje trebalo da obave zajedničko održavanje aviona u zrakoplovnoj bazi Noervenich u blizini Kelna, što je vježba osmišljena da poboljša interoperabilnost i operativnu spremnost.

Aktivnost se poklapa sa sastankom Francusko-njemačkog vijeća za odbranu i sigurnost u bazi, kojim će predsedavati Merz i Macron, a kojem će prisustvovati njihovi ministri vanjskih poslova i odbrane. Očekuje se da će pitanja vanjske i sigurnosne politike - uključujući nuklearno odvraćanje i jačanje evropskih vojnih kapaciteta - biti na vrhu dnevnog reda.

Kasnije u petak, dvojica lidera će otputovati u Bruhl na širi zajednički sastanak kabineta u palati Augustusburg.