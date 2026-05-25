Izvještaj: Netanyahu priznao slab utjecaj na Trumpa u pregovorima s Iranom Izraelski premijer navodno u zatvorenim razgovorima priznao da Tel Aviv teško utiče na američku politiku prema Iranu dok se pregovori Washingtona i Teherana približavaju dogovoru

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu priznao je u zatvorenim razgovorima da se suočava s poteškoćama u utjecaju na stav američkog predsjednika Donalda Trumpa o Iranu, objavili su izraelski mediji u nedjelju, javlja Anadolu.

Izvještaj o razvoju događaja dogodio se u trenutku kada se pregovori između Washingtona i Teherana, čini se, približavaju sporazumu usmjerenom na okončanje rata protiv Irana.

Izraelski Kanal 13, pozivajući se na neimenovane političke izvore upoznate s tim pitanjem, rekao je da je Netanyahu izrazio zabrinutost tokom zatvorenih vladinih razgovora o nadolazećem sporazumu između SAD-a i Irana.

Prema izvještaju, Netanyahu je priznao da Izrael trenutno "nema prostora za manevar" da utječe na Trumpove odluke.

Navodi se da je izraelski sigurnosni kabinet nastavio sastanke u nedjelju navečer usred sve većih izvještaja da bi se sporazum mogao približiti, dok su izraelske sigurnosne institucije ostale u stanju pojačane pripravnosti zbog zabrinutosti da bi sporazum mogao Iranu pružiti političku zaštitu, ublažiti ekonomski pritisak i ostaviti njegovu nuklearnu i posredničku infrastrukturu netaknutom.

Prema Kanalu 13, izraelske diplomatske napore u Washingtonu predvodi bivši ministar za strateške poslove Ron Dermer, dok SAD nastavlja pregovore s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem.

Citirali su i izraelske izvore koji tvrde da je iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei "jedina osoba sposobna poremetiti sporazum".

Dodaje se da su ga osobe bliske Trumpu, uključujući specijalnog izaslanika Stevea Witkoffa i savjetnika Jareda Kushnera, pritisnule da ubrza sporazum.

Izraelska zabrinutost se pojačala da bi diplomatski napori na kraju mogli dovesti do sporazuma koji Tel Aviv smatra nedovoljnim da spriječi Iran da razvija buduće nuklearne kapacitete.

Ranije u nedjelju, izraelski javni emiter KAN citirao je izvor upoznat s tim pitanjem koji je rekao da je Netanyahu telefonom razgovarao s Trumpom i izrazio zabrinutost zbog odgađanja akcije u vezi s iranskim nuklearnim dosijeom i povezivanja primirja u Libanu s Iranom unutar sporazuma koji se gradi.

Trump je u subotu rekao da je sporazum s Iranom o okončanju rata "uglavnom ispregovaran" i da se čeka finalizacija.

Napredak je postignut nakon posjete pakistanskog načelnika vojske Asima Munira Teheranu, njegove druge u posljednjih nekoliko sedmica.

Prekid vatre u ratu koji je počeo 28. februara prvi put je postignut posredstvom Pakistana 8. aprila.