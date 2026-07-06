Dvadeset komada kristalnog nakita ukradeno je nakon što su provalnici razbili šest vitrina

Izvještaj: Lopovi ukrali nakit vrijedan milione eura iz francuskog muzeja Lalique Dvadeset komada kristalnog nakita ukradeno je nakon što su provalnici razbili šest vitrina

Muzej francuskog proizvođača luksuznog stakla Lalique na sjeveroistoku Francuske bio je meta lopova koji su u nedjelju ujutro ukrali nakit vrijedan skoro četiri miliona eura (4,57 miliona dolara), objavio je francuski dnevnik "Le Parisien", pozivajući se na izvore upoznate s istragom, javlja Anadolu.

Nekoliko maskiranih osumnjičenika provalilo je u vrata, razbilo šest vitrina i pobjeglo s 20 komada kristalnog nakita, navodi se u izvještaju.

Muzej će ostati zatvoren u narednim danima dok zvaničnici procjenjuju štetu i pojačavaju sigurnost, dodaje se.

"Žandarmerija je intervenisala i istraga će ići svojim tokom", navodi se u saopćenju muzeja na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Christian Dorschner, gradonačelnik Wingen-sur-Modera, rekao je za regionalne novine "Dernieres Nouvelles d'Alsace" da su lopovi izgledali dobro informisani, jer su se direktno uputili prema kolekciji nakita. Rekao je da je alarmni sistem muzeja ispravno funkcionisao, ali da zaštitarska kompanija nije odmah obavijestila policiju.

Vlasti pregledaju snimke nadzornih kamera, a istraga je dodijeljena jedinici za kriminalističke istrage žandarmerije Bas-Rhin.

Le Parisien je objavio da je muzej stavljen na listu ranjivih objekata i da je "pod posebnim nadzorom" nakon pljačke dragulja u Muzeju Louvre u oktobru 2025. godine, u kojoj su lopovi ukrali predmete vrijedne oko 102 miliona dolara.